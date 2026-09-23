EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Após seis anos, mais de 12,5 milhões de sementes enviadas ao espaço pela NASA em 1984 retornaram à Terra para experimento inédito

Experimento com tomates deveria permanecer apenas alguns meses em órbita, mas mudanças de cronograma e a tragédia do Challenger transformaram a missão



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 23:25

A Long Duration Exposure Facility (LDEF) permaneceu 69 meses em órbita antes de ser recuperada pela tripulação do Columbia Crédito: NASA

Em abril de 1984, o ônibus espacial Challenger levou ao espaço 12,5 milhões de sementes de tomate. A NASA pretendia mantê-las em órbita por um ano antes de trazê-las de volta para descobrir como reagiriam ao espaço, mas uma tragédia impediu esses planos.

As sementes, bem como outros 57 experimentos a bordo da Instalação de Exposição de Longa Duração (LDEF), ficaram seis anos em órbita por causa da tragédia Challenger. Porém, essa mudança de planos abriu espaço para uma análise sem precedentes.

Tragédia do ônibus espacial Challenger 1 de 6

Presas no espaço

A missão, que deveria durar meses, acabou chegando a 69 meses em órbita. Quando o Columbia finalmente capturou a LDEF, em janeiro de 1990, a estrutura havia completado 32.422 voltas ao redor da Terra e percorrido centenas de milhões de quilômetros.

As sementes faziam parte do projeto Space Exposed Experiment Developed for Students (SEEDS). Cientistas colocaram os tomates em cinco recipientes de alumínio fechados e equipados com instrumentos capazes de registrar temperatura e radiação.

As sementes não ficaram diretamente expostas ao vácuo do espaço. Mesmo protegidas, porém, passaram quase seis anos submetidas à microgravidade e à radiação cósmica presente em órbita, em diferentes graus.

Quando os pesquisadores finalmente abriram os recipientes, restava descobrir se aquele longo período havia destruído a capacidade das sementes de produzir novas plantas.

Resultados otimistas

Cerca de 73,8% das sementes que viajaram ao espaço nasceram, contra 70,3% do grupo mantido na Terra. As sementes espaciais levaram em média oito dias para germinar, uma diferença leve dos 8,3 dias das sementes terrestres.

Garota segurando dois pacotes enviados pela NASA, um com sementes comuns e outro que ficou em órbita Crédito: NASA / Imagem editada por IA

Pesquisadores também analisaram sementes com microscópios eletrônicos e encontraram uma estrutura aparentemente mais porosa nas amostras espaciais. De acordo com eles, essa característica poderia ajudar a explicar as diferenças iniciais de crescimento.

Algumas plantas ainda apresentaram alterações bastante incomuns. Houve casos de folhas surgindo onde normalmente apareceria uma flor e de sementes que produziram plantas albinas.

Os pesquisadores consideraram que algumas mutações poderiam estar relacionadas à radiação, mas elas foram raras.

Apesar disso, os resultados finais enviados à NASA mostraram pouca diferença geral entre os dois grupos Crédito: NASA

Milhões de cientistas

Apesar de serem destinadas a estudos da NASA, a agência não manteve todas as sementes para si. Depois da missão, quase 132 mil kits foram pelo mundo. Cerca de 3,3 milhões de estudantes de 31 países, da idade escolar até universitária, receberam kits.

Cada grupo recebeu sementes que viajaram na LDEF e um grupo controle armazenado na Terra. Os estudantes deveriam plantar ambas sem tratá-las de forma diferente, acompanhar germinação e crescimento e enviar os resultados à NASA para ajudar no projeto SEEDS.

A plataforma carregava ainda cerca de 2 milhões de sementes de outras plantas, representando 120 variedades e 106 espécies Crédito: NASA

O experimento acabou transformando um atraso gigantesco em uma oportunidade científica. Em vez de descobrir apenas como sementes sobreviveriam alguns meses no espaço, pesquisadores puderam observar os efeitos de quase seis anos de exposição.

Tomates para Marte

Mais de quatro décadas depois, a NASA continua interessada em tomates espaciais. Em setembro de 2026, a agência selecionou seis novos estudos destinados à produção de alimentos fora da Terra para apoiar futuras missões à Lua e a Marte.

Um dos projetos, liderado por Shuyang Zhen, da Texas A&M AgriLife Research, pretende identificar variedades e condições ambientais capazes de melhorar o crescimento e a tolerância ao estresse de tomates-anões destinados à agricultura espacial.