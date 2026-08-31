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Após seis meses na Globo, Túlio Amâncio pede demissão e é contratado pelo SBT News

Repórter político deixa a Globo após perder espaço na GloboNews e assume como comentarista político no canal de notícias do SBT

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:42

Após seis meses na Globo, Túlio Amâncio deixa a emissora e reforça o time do SBT News
Após seis meses na Globo, Túlio Amâncio deixa a emissora e reforça o time do SBT News Crédito: Reprodução

Túlio Amâncio está de casa nova. Seis meses após ser contratado pela Globo, o jornalista pediu demissão da emissora nesta segunda-feira (31) e acertou sua ida para o SBT News. O repórter político deve estrear nos próximos dias como comentarista do canal de notícias do Grupo Silvio Santos.

A mudança acontece após uma passagem mais curta do que o previsto pela GloboNews. Contratado em fevereiro para integrar a equipe de jornalismo político do canal, Túlio deixou a GloboNews em junho e passou a atuar nos telejornais locais da Globo em Brasília, movimento que teria desagradado o jornalista.

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, havia diferentes versões nos bastidores para explicar a mudança. Uma delas apontava que o jornalista estaria incomodando nomes influentes da GloboNews com informações de bastidores da política nacional. Outra versão mencionava supostos erros de protocolo que teriam desagradado chefes da emissora.

Túlio Amâncio

Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram
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Túlio Amâncio por Reprodução/Instagram

No SBT, Túlio terá uma função diferente da que exercia na Globo. O jornalista será comentarista político do SBT News e também poderá participar dos principais telejornais da emissora, incluindo o SBT Brasil, apresentado por César Filho. Antes de chegar à Globo, ele ganhou destaque como repórter político da Band, onde trabalhou desde 2021.

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A Globo confirmou a saída do jornalista. O SBT ainda não se pronunciou oficialmente sobre a contratação, e Túlio não respondeu aos contatos da reportagem. A mudança marca uma nova etapa na carreira do profissional, que deixa a emissora carioca poucos meses depois de ser anunciado como um dos reforços de sua cobertura política.

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