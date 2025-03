BBB 25

Após ser chamada de planta, Daniele Hypolito diz que não vai mais cozinhar: 'Quem quiser que vá fazer'

Ex-ginasta desabafou sobre a decisão na tarde desta terça-feira (25)

Na tarde desta terça-feira (25), Daniele Hypolito se irritou com a dinâmica da casa mais vigiada do país. Após ser acusada de ser planta por João Gabriel durante um bate boca de madrugada, a sister declarou que não vai mais cozinhar para os brothers. >

Desabafando com Aline Patriarca, Joselma Silva e Vinícius Nascimento, a irmã de Diego Hypolito anunciou a decisão. "Não vou ficar mais indo para cozinha me preocupando, não, gente. Não vou mais ficar me preocupando, não", iniciou a ex-ginasta. "Mas você não ia por gostar?", questionou a policial militar baiana. >