NOVELA

Após sete anos, Débora Nascimento viverá advogada envolvida em romance proibido em ‘Lá Na Minha Terra’, novela das seis da Globo

Atriz interpretará Delfina, uma advogada que mantém um relacionamento secreto com Cesário (Daniel de Oliveira), sócio de seu marido

Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:26

Débora Nascimento Crédito: Reproduçaõ | Instagram

A atriz Débora Nascimento, que estava afastada da TV, terá um novo papel marcado por conflitos e desafios na nova novela das seis da Globo.

A atriz interpretará Delfina, uma advogada que mantém um relacionamento secreto com Cesário (Daniel de Oliveira), sócio de seu marido.

Débora Nascimento 1 de 5

Na história, Delfina trabalha na empresa de Aluísio (Gustavo Vaz), com quem é casada, e de Cesário. Apesar do envolvimento extraconjugal, a personagem tem na família uma de suas principais prioridades, especialmente no filho Francisco (Theo Kwai), por quem demonstra dedicação incondicional.

Inteligente e determinada, Delfina também terá suas fragilidades. Segundo Débora Nascimento, a personagem combina um forte instinto maternal com inquietações pessoais, sendo uma mulher que procura proteger aqueles que ama, mas não deixa de questionar as situações que enfrenta.

O relacionamento clandestino ganhará ainda mais importância por causa da vida dupla de Cesário. Casado com Ismália (Camila Morgado) e pai de Alice (Giulia Benite), o empresário esconde um passado no sertão nordestino. Seu verdadeiro nome é Severino, identidade que abandonou ao se mudar para São Paulo, deixando para trás a mulher, Rosenda (Dira Paes), e cinco filhos.

A descoberta dessa nova realidade será um dos principais conflitos da novela. Rosenda viajará em busca do marido e ficará surpresa ao encontrá-lo rico, usando outro nome e integrado a uma família diferente daquela que deixou no Nordeste.

A trama também acompanhará os romances da nova geração. Lina (Arianne Botelho), uma das filhas de Rosenda, se apaixonará pelo personagem de Jesuíta Barbosa, filho de Ismália e enteado de Cesário. A jovem ainda terá um envolvimento com o personagem de Danilo Mesquita.

No núcleo nordestino, Mateus Solano interpretará Almerindo Mourão, proprietário das terras arrendadas por Rosenda e apaixonado por ela. Julia Dalavia viverá sua filha, Maria de Lourdes. O elenco também contará com Lilia Cabral em um papel de vilã, aliada à personagem de Gabriela Loran.