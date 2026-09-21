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Após show para 67 pessoas, Fiuk se pronuncia sobre repercussão e rebate críticas

Cantor se manifestou nas redes sociais após apresentação em Campinas na última sexta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:36

Fiuk se manifesta após fazer show para 67 pessoas
Fiuk se manifesta após fazer show para 67 pessoas Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Fiuk se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de ter se apresentado para 67 pessoas no show que marcou a despedida de sua carreira solo. O evento ocorreu na última sexta-feira (18), em Campinas, interior de São Paulo, em um local com capacidade para até mil pessoas.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o artista comentou sobre o fato do público reduzido ter virado manchete. "Tinham 67 pessoas no meu último show, e a gente tocou como se tivesse 67 mil. Esse número virou manchete, virou piada, virou motivo para muita gente dizer que eu devia estar o quê? Que eu devia estar envergonhado?”, declarou.

Fiuk

Fiuk no festival por Reprodução
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
Fiuk e Naiara Azevedo por Reprodução
Fiuk dá beijão em reality show de Carlinhos Maia por Reprodução / Redes Sociais
Fiuk por Reprodução
Fiuk por Reprodução
Fiuk e Lumena por Redes sociais
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
1 de 10
Fiuk no festival por Reprodução

Fiuk também afirmou não sentir vergonha e questionou o motivo das críticas: "Vergonha do quê que eu tenho que ter? Eu cometi algum crime? Eu estou machucando alguém por acaso? Ou eu simplesmente voltei a fazer uma coisa que eu amo?".

O cantor ainda disse que não queria investir seu tempo brigando com a mídia e, sim, fazendo apresentações em shows. "Se tiver 10 pessoas, a gente vai fazer o show para as 10 pessoas. Se tiver 100 pessoas, a gente vai fazer para 100. Se tiver mil, se tiver 10 mil, a gente vai fazer para as 10 mil”, disparou, se direcionando para as casas de shows, festivais e produtores para anunciar que sua agenda segue aberta a novas apresentações.

O show foi inicialmente divulgado como o encerramento de sua fase solo. Na mesma noite, o artista anunciou o retorno da banda Hori, com a qual esteve em atividade entre 2004 e 2011.

Segundo o músico, o objetivo é retomar a trajetória musical ao lado do grupo que lhe garantiu projeção nacional. "A gente só quer recomeçar de onde a gente parou, recomeçar do jeito certo", afirmou.

"Eu estou de volta. A banda está de volta. A gente vai começar e recomeçar do jeito que for, aonde for. A gente só quer tocar", reafirmou. Ainda no vídeo, ele agradeceu aos compradores de ingressos, além daqueles que demonstraram apoio após o anúncio da volta da banda.

O show teve início por volta das 22h50, conforme informações do portal G1. Aos 35 anos, Fiuk revelou quase no fim da apresentação a pausa na carreira solo para seguir com a Hori. O repertório integrou canções autorais e covers de artistas como O Rappa, Green Day, Charlie Brown Jr., Jorge Ben Jor e Raimundos, culminando na performance de "Linda, Tão Linda", um dos maiores sucessos da banda.

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