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Após sofrer críticas por personagem trans, ator não binário entra para o elenco de ‘A Nobreza do Amor’

Pedro Fasanaro foi criticado por interpretar papel em ‘Dona Beja’, novela do Globoplay

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:20

Pedro Fasanaro
Pedro Fasanaro Crédito: Reprodução | Instagram

O ator nascido no Natal (PA), Pedro Fasanaro, de 28 anos, recebeu duras críticas após interpretar uma personagem transexual no remake de “Dona Beja”, do Globoplay, e mesmo após polêmicas, entrará para o elenco de “A Nobreza do Amor”.

Na novela das seis, ele interpretará um jovem que chega com a família após ser expulso da fazenda onde vivia e encontra acolhimento no terreno de Tonho, vivido por Ronald Sotto.

Pedro Fasanaro

Ator Pedro Fasanaro por Reprodução | Instagram
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Quando interpretou Severina, em “Dona Beja”, o ator recebeu diversas críticas de pessoas que reivindicaram que a personagem deveria ter sido interpretada por uma pessoa transexual.

O ator não não binário se defendeu ao reivindicar a liberdade artística de interpretar personagens diferentes de sua experiência pessoal

Revelado pelos palcos do Rio Grande do Norte, Pedro Fasanaro teve sua primeira grande chance ao ser escolhido um dos protagonistas do premiado filme “Deserto Particular”, do diretor Aly Muritiba.

Tags:

Dona Beja Pedro Fasanaro

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