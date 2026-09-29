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Após sofrer críticas por personagem trans, ator não binário entra para o elenco de ‘A Nobreza do Amor’

Pedro Fasanaro foi criticado por interpretar papel em ‘Dona Beja’, novela do Globoplay

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:20

Pedro Fasanaro Crédito: Reprodução | Instagram

O ator nascido no Natal (PA), Pedro Fasanaro, de 28 anos, recebeu duras críticas após interpretar uma personagem transexual no remake de “Dona Beja”, do Globoplay, e mesmo após polêmicas, entrará para o elenco de “A Nobreza do Amor”.

Na novela das seis, ele interpretará um jovem que chega com a família após ser expulso da fazenda onde vivia e encontra acolhimento no terreno de Tonho, vivido por Ronald Sotto.

Pedro Fasanaro 1 de 5

Quando interpretou Severina, em “Dona Beja”, o ator recebeu diversas críticas de pessoas que reivindicaram que a personagem deveria ter sido interpretada por uma pessoa transexual.

O ator não não binário se defendeu ao reivindicar a liberdade artística de interpretar personagens diferentes de sua experiência pessoal