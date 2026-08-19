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Após sucesso de 'Três Graças', Aguinaldo Silva retoma parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva para nova novela das nove

Trio de autores devem retornar ao horário nobre previsto para 2027

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:39

Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva recebendo o troféu de Melhor Novela, por
Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva recebendo o troféu de Melhor Novela, por "Três Graças", nos Melhores do Ano Crédito: Reprodução/Instagram

Com a renovação do contrato de Virgílio Silva e Zé Dassilva com a Globo até 2028, está confirmada a nova parceria dos autores com Aguinaldo Silva para a criação de mais um folhetim no horário das 21h. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

O trio assinou a autoria de “Três Graças”, exibida entre outubro de 2025 e maio de 2026. O fio condutor da trama gira em torno de três gerações da família Maria das Graças, moradoras da favela da Chacrinha, em São Paulo: Lígia (Dira Paes), uma mãe resiliente que criou a filha sozinha; Gerluce (Sophie Charlotte), batalhadora e decidida; e Joélly (Alana Cabral), adolescente que repete o ciclo das duas ao engravidar precocemente. Unidas pela força, as três enfrentam as injustiças do cotidiano na história.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

A nova produção do trio está prevista para estrear em setembro de 2027, na sequência de “Avenida Brasil 2”. Embora nomes como Manuela Dias (de “Amor de Mãe” e do remake “Vale Tudo”) e Bruno Luperi (dos remakes de “Pantanal” e “Renascer”) estivessem cotados para assumir o horário após o projeto de João Emanuel Carneiro, a escolha da emissora recaiu sobre Aguinaldo.

O dramaturgo renovou seu contrato no mês passado e já iniciou o desenvolvimento da nova história. Este será o seu segundo trabalho desde o retorno à TV Globo, em 2024, após sua saída em 2020.

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Novelas da Rede Globo Três Graças

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