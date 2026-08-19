TELEVISÃO

Após sucesso de 'Três Graças', Aguinaldo Silva retoma parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva para nova novela das nove

Trio de autores devem retornar ao horário nobre previsto para 2027

Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:39

Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva recebendo o troféu de Melhor Novela, por "Três Graças", nos Melhores do Ano Crédito: Reprodução/Instagram

Com a renovação do contrato de Virgílio Silva e Zé Dassilva com a Globo até 2028, está confirmada a nova parceria dos autores com Aguinaldo Silva para a criação de mais um folhetim no horário das 21h. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

O trio assinou a autoria de “Três Graças”, exibida entre outubro de 2025 e maio de 2026. O fio condutor da trama gira em torno de três gerações da família Maria das Graças, moradoras da favela da Chacrinha, em São Paulo: Lígia (Dira Paes), uma mãe resiliente que criou a filha sozinha; Gerluce (Sophie Charlotte), batalhadora e decidida; e Joélly (Alana Cabral), adolescente que repete o ciclo das duas ao engravidar precocemente. Unidas pela força, as três enfrentam as injustiças do cotidiano na história.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

A nova produção do trio está prevista para estrear em setembro de 2027, na sequência de “Avenida Brasil 2”. Embora nomes como Manuela Dias (de “Amor de Mãe” e do remake “Vale Tudo”) e Bruno Luperi (dos remakes de “Pantanal” e “Renascer”) estivessem cotados para assumir o horário após o projeto de João Emanuel Carneiro, a escolha da emissora recaiu sobre Aguinaldo.