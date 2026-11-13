PROBLEMAS NO PARAÍSO?

Após suposta briga com Shawn Mendes, Bruna Marquezine é vista chorando em Noronha

Casal teria discutido na noite de quinta-feira (12) durante viagem para o casamento de Leo Fuchs na ilha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 12:20

Bruna Marquezine e Shawn Mende Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes teriam discutido na noite desta quinta-feira (12) durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Segundo o perfil Daily do Garotinho, a atriz de 31 anos foi vista chorando na frente da pousada onde os dois estão hospedados logo depois da briga.

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De acordo com o relato publicado nas redes sociais, o cantor canadense, de 28 anos, saiu de perto e foi para uma praça da ilha após a discussão. Horas depois, ele teria voltado para a pousada para conversar com a namorada. O motivo da suposta briga não foi revelado, e nenhum dos dois confirmou o caso até agora.

Bruna e Shawn foram para Fernando de Noronha por causa do casamento do produtor cultural Leo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira. Antes da suposta briga, os dois apareceram juntos e sorridentes nas festas que antecedem a cerimônia, ao lado de convidados como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Juliette.

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Na quarta-feira (11), o casal foi fotografado curtindo o fim de tarde em uma praia da ilha e participou da festa de boas-vindas com karaokê. Já na noite de quinta-feira (12), eles marcaram presença na festa do branco organizada pelos noivos.