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Após suposta briga com Shawn Mendes, Bruna Marquezine é vista chorando em Noronha

Casal teria discutido na noite de quinta-feira (12) durante viagem para o casamento de Leo Fuchs na ilha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 12:20

Bruna Marquezine e Shawn Mende
Bruna Marquezine e Shawn Mende Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes teriam discutido na noite desta quinta-feira (12) durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Segundo o perfil Daily do Garotinho, a atriz de 31 anos foi vista chorando na frente da pousada onde os dois estão hospedados logo depois da briga.

Famosos em Noronha para o casamento de Leo Fuchs

Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução
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Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram da White Party de pré-casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução

De acordo com o relato publicado nas redes sociais, o cantor canadense, de 28 anos, saiu de perto e foi para uma praça da ilha após a discussão. Horas depois, ele teria voltado para a pousada para conversar com a namorada. O motivo da suposta briga não foi revelado, e nenhum dos dois confirmou o caso até agora.

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Bruna e Shawn foram para Fernando de Noronha por causa do casamento do produtor cultural Leo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira. Antes da suposta briga, os dois apareceram juntos e sorridentes nas festas que antecedem a cerimônia, ao lado de convidados como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Juliette.

Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto

Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes com Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes com Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto por Reprodução/Instagram
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Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto por Reprodução/Instagram

Na quarta-feira (11), o casal foi fotografado curtindo o fim de tarde em uma praia da ilha e participou da festa de boas-vindas com karaokê. Já na noite de quinta-feira (12), eles marcaram presença na festa do branco organizada pelos noivos.

Os dois assumiram o namoro no fim de 2025, anos depois de se aproximarem durante a passagem do cantor pelo festival Rock in Rio, em 2017. No mês passado, Shawn publicou fotos trocando beijos com a atriz e posando ao lado de Chihiro, cachorrinha adotada por Bruna, o que rendeu comentários de fãs pedindo casamento.

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Tags:

Bruna Marquezine Fernando de Noronha Noronha Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

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