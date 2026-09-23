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Após susto, Virginia Fonseca atualiza estado de José Leonardo após filho levar cinco pontos

José Leonardo, de 2 anos, estava brincando quando acabou caindo e foi levado ao hospital

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:24

Virginia Fonseca atualiza estado de José Leonardo após levar cinco pontos no nariz
Virginia Fonseca atualiza estado de José Leonardo após levar cinco pontos no nariz Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca usou os Stories do Instagram na terça-feira (22) para tranquilizar o público e mostrar como está o filho mais novo, José Leonardo, de 2 anos. O garoto passou por atendimento médico de urgência após bater o rosto na sala de casa e precisar de pontos na região do nariz.

Filho de Virginia aparece com pontos no nariz após acidente em casa

Filho caçula de Virginia aparece com pontos no nariz após acidente em casa por Reprodução/Instagram
Filho caçula de Virginia aparece com pontos no nariz após acidente em casa por Reprodução/Instagram
Virginia mostra recuperação de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia mostra recuperação de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Filho caçula de Virginia aparece com pontos no nariz após acidente em casa por Reprodução/Instagram
José Leonardo chegou a machucar o nariz por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca atualiza estado de José Leonardo após levar cinco pontos no nariz por Reprodução/Instagram
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Filho caçula de Virginia aparece com pontos no nariz após acidente em casa por Reprodução/Instagram

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora, a criança aparece deitada, já em repouso, enquanto é possível notar os curativos e as marcas do procedimento no nariz.

O acidente doméstico aconteceu na tarde de segunda-feira (21). A criança brincava pulando de um sofá para o outro logo após o almoço, quando se desequilibrou e bateu na estrutura do móvel. Diante do impacto e do sangramento, os pais decidiram levá-lo para o hospital.

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Ao receber a alta médica horas depois, Virginia celebrou que o exame de imagem descartou qualquer tipo de fratura óssea, confirmando apenas a necessidade de fechar o corte: "Saindo agora do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele tá ótimo e deu tuuuuudo certo", escreveu.

O cantor Zé Felipe também comentou o episódio com os fãs. O sertanejo explicou que a quantidade de sangue que saiu na hora impressionou todo mundo, mas que os médicos agiram rápido com a sutura e cola biológica. Aliviado com a rápida recuperação do caçula, o músico garantiu que o ambiente em casa já voltou ao normal e agradeceu o apoio e carinho dos seguidores.

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Tags:

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