SAÚDE

Após susto, Virginia Fonseca atualiza estado de José Leonardo após filho levar cinco pontos

José Leonardo, de 2 anos, estava brincando quando acabou caindo e foi levado ao hospital

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:24

Virginia Fonseca atualiza estado de José Leonardo após levar cinco pontos no nariz Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca usou os Stories do Instagram na terça-feira (22) para tranquilizar o público e mostrar como está o filho mais novo, José Leonardo, de 2 anos. O garoto passou por atendimento médico de urgência após bater o rosto na sala de casa e precisar de pontos na região do nariz.

Filho de Virginia aparece com pontos no nariz após acidente em casa 1 de 7

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora, a criança aparece deitada, já em repouso, enquanto é possível notar os curativos e as marcas do procedimento no nariz.

O acidente doméstico aconteceu na tarde de segunda-feira (21). A criança brincava pulando de um sofá para o outro logo após o almoço, quando se desequilibrou e bateu na estrutura do móvel. Diante do impacto e do sangramento, os pais decidiram levá-lo para o hospital.

Ao receber a alta médica horas depois, Virginia celebrou que o exame de imagem descartou qualquer tipo de fratura óssea, confirmando apenas a necessidade de fechar o corte: "Saindo agora do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele tá ótimo e deu tuuuuudo certo", escreveu.

O cantor Zé Felipe também comentou o episódio com os fãs. O sertanejo explicou que a quantidade de sangue que saiu na hora impressionou todo mundo, mas que os médicos agiram rápido com a sutura e cola biológica. Aliviado com a rápida recuperação do caçula, o músico garantiu que o ambiente em casa já voltou ao normal e agradeceu o apoio e carinho dos seguidores.