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Após ter Instagram derrubado, Malévola Alves promete voltar: ‘A cada conta que cair’

Influenciadora, que reúne cerca de 1,5 milhão de seguidores na plataforma, se manifestou após operação do Ministério da Justiça contra a divulgação de apostas ilegais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:46

Malévola Alves prometeu voltar às redes sociais após ter o perfil do Instagram bloqueado
Malévola Alves prometeu voltar às redes sociais após ter o perfil do Instagram bloqueado Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Malévola Alves reagiu à restrição de seu perfil no Instagram, que reúne aproximadamente 1,5 milhão de seguidores. Em publicação no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (11), ela afirmou que pretende continuar na internet e prometeu recomeçar caso tenha outras contas retiradas do ar.

“Não comecei na internet agora. São 11 anos de caminhada, de crescimento, evolução, desafios e conquistas”, escreveu. Em outro trecho do desabafo, a criadora reforçou que não pretende abandonar a carreira digital: “A cada conta que cair, tenham a certeza de que eu vou voltar. Nunca desisti dos meus sonhos, e trabalhar e viver da internet sempre foi um deles”.

Malévola Alves

Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
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Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
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Malévola Alves, nome artístico de Mariana Alves, é uma influenciadora digital e criadora de conteúdo que ganhou destaque nas redes sociais com vídeos de "humor ácido", lifestyle e moda por Reprodução | Instagram
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Malévola Alves por Reprodução/Instagram

Na mensagem, Malévola também falou sobre fé, gratidão e a trajetória construída nas redes sociais. Ela agradeceu aos seguidores que acompanham seu trabalho desde o início, mas não comentou diretamente a decisão que levou à restrição do perfil.

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A medida ocorre em meio a uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) contra a divulgação de plataformas de apostas clandestinas. Segundo as informações divulgadas sobre a operação, o órgão solicitou a remoção de 348 perfis suspeitos de promover casas de apostas irregulares. Juntas, as contas somariam mais de 150 milhões de seguidores.

Entre os nomes citados na ação estão o ex-BBB Paulo Augusto, Belo Belo, Merianne Silva, Cris ZL, Léo Neiff e Sagatt. A iniciativa busca combater a publicidade de apostas e jogos de cassino on-line oferecidos ilegalmente no país.

Até a publicação de seu desabafo, Malévola não havia apresentado esclarecimentos específicos sobre a determinação relacionada à sua conta.

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