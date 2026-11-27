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Após término com Dudu Camargo, Saory ironiza e faz desabafo: ‘Tudo de ruim’

Apresentador e influenciadora que se conheceram em A Fazenda 17 terminaram o relacionamento em julho deste ano

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16:54

Saory Cardoso e Dudu Camargo se conheceram em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução | Instagram

Após o término com Dudu Camargo, Saory Cardoso usou as redes sociais para ironizar o momento nos stories do Instagram, sem citar o nome do ex.

Ao usar um filtro de palhaço, a ex-A Fazenda fez referências a uma entrevista recente do apresentador e ironizou declarações públicas atribuídas a ele sobre o futuro do ex-casal.

Dudu Camargo e Saory Cardoso 1 de 10

No vídeo, Saory relembrou promessas de casamento, filhos e declarações de amor. “"Eu já sabia, todo mundo sabe. Aí o que a gente pode esperar? Uma entrevista [falando] 'Não, a gente se ama, é intriga da oposição, vamos ter filhos, vamos casar, o amor é lindo, eu sou um ser super evoluído, eu tô fazendo terapia, é o amor da minha vida'", afirmou a influenciadora. O término do relacionamento de Saory e Dudu Camargo foi anunciado no início de novembro.

A influenciadora ainda comentou as críticas que, segundo ela, vem recebendo. “"E a ruim, a que não presta, a cobra, é a Saory. A errada é a Saory, a tudo de ruim, a podre, é a Saory. Tudo é a Saory. Eu acho que é hora sabe do quê? Recomeçar", declarou, encerrando o desabafo com uma indicação de que pretende seguir em frente.