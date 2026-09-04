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Após término com Marina Sena, Juliano Floss aparece em clima íntimo com atriz

Influenciador e atriz foram vistos em momentos de intimidade durante as filmagens de um longa; os dois também viajaram juntos recentemente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:32

Juliano Floss e Thainá Duarte aumentam os rumores de romance após troca de carinhos nos bastidores Crédito: Reprodução

Os rumores de um possível romance entre Juliano Floss e Thainá Duarte ganharam um novo capítulo nos bastidores das filmagens de um longa-metragem. Durante uma videochamada, a atriz teria chamado o influenciador de “amor” e dito que estava com saudades dele, em uma demonstração de intimidade que chamou a atenção de quem acompanhava as gravações.

A aproximação entre os dois já vinha sendo comentada nas redes sociais. No fim de agosto, Juliano e Thainá apareceram juntos em registros de uma viagem à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A viagem aconteceu poucos dias depois de o influenciador confirmar o fim do relacionamento de aproximadamente dois anos com a cantora Marina Sena.

Agora, a troca de carinho durante os trabalhos do filme voltou a colocar os dois no centro das especulações. Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, Juliano e Thainá conversaram por videochamada durante as gravações e usaram apelidos carinhosos enquanto falavam sobre a saudade que sentiam um do outro.

Juliano Floss viaja acompanhado após término com Marina Sena

Influenciador compartilhou fotos ao lado de uma mulher e amigos por Reprodução | Instagram
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Influenciador compartilhou fotos ao lado de uma mulher e amigos por Reprodução | Instagram

A cena acabou reforçando a impressão de que a relação entre eles pode ter avançado para além da amizade. Até o momento, porém, nenhum dos dois confirmou publicamente que esteja vivendo um namoro. A proximidade recente é o principal combustível para os comentários que circulam entre os fãs.

O possível envolvimento também chama atenção pelo curto intervalo entre o fim do relacionamento de Juliano com Marina Sena e a exposição da nova aproximação. O término do casal foi anunciado em 17 de agosto, após cerca de dois anos juntos. Nove dias depois, em 26 de agosto, o influenciador compartilhou imagens da viagem à Chapada dos Veadeiros ao lado de Thainá.

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