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Após término de namoro, Gracyanne Barbosa revela dificuldade para treinar e faz desabafo

Influenciadora contou que pensou em faltar à academia em meio a uma fase turbulenta e refletiu sobre disciplina e motivação nas redes sociais.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:30

Gracyanne Barbosa desabafou sobre disciplina nos treinos em meio a uma fase turbulenta na vida pessoal Crédito: Reprodução

A rotina de treinos de Gracyanne Barbosa tem exigido esforço extra em meio a uma fase delicada da vida pessoal. Nesta sexta-feira (23), a influenciadora compartilhou um desabafo sobre a dificuldade de manter a disciplina e contou que precisou vencer a vontade de ficar em casa para cumprir os exercícios do dia.

A reflexão foi publicada nos Stories do Instagram. Segundo Gracyanne, ela acordou com várias pendências para resolver e chegou a questionar se conseguiria fazer uma hora de atividade aeróbica. Mesmo cansada e chateada, decidiu ir à academia.

“Deu muita vontade de ficar em casa, gente. E tem várias desculpas. A gente é muito bom em dar desculpa”, afirmou.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
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Gracyanne Barbosa ganhou 20kg por Reprodução
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Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução

A musa fitness explicou que também está seguindo uma rotina diferente daquela com que está mais acostumada. Atualmente, os exercícios incluem o fortalecimento muscular necessário para sua participação no Dança dos Famosos, com atenção especial aos joelhos, aos músculos adutores e ao abdômen.

Durante o relato, Gracyanne destacou que a disposição nem sempre acompanha os compromissos assumidos e que a decisão de continuar precisa prevalecer sobre a vontade momentânea de desistir.

“Até porque a gente não vai estar feliz todos os dias, a gente não vai estar motivado todos os dias. O que acontece é a decisão, a decisão precisa ser maior do que a motivação, do que aquela vontade momentânea de desistir”, refletiu.

Término de namoro

O desabafo acontece um dia depois de ser confirmado o fim do relacionamento de Gracyanne com Gabriel Cardoso. O término foi anunciado pelo empresário na quinta-feira (22).

Sem detalhar as questões pessoais que enfrenta, a influenciadora reconheceu que está atravessando um período turbulento. Ainda assim, usou a experiência com os treinos para falar sobre compromisso e a importância de manter a rotina mesmo nos dias em que falta motivação.

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