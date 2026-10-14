Após término, Virginia Fonseca ganha flores sem remetente e se diverte com convite de fã

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:48
Virginia Fonseca mostrou aos seguidores que já está recebendo novas investidas amorosas após o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr. Nesta quarta-feira (14), a influenciadora publicou imagens de um buquê de flores que chegou sem identificação do remetente e contou que não sabe quem enviou o presente.
“Bom, eu juro por Deus que eu não tenho ideia”, disse nos Stories do Instagram, enquanto tentava descobrir a origem das flores.
Look de R$ 1,4 milhão de Virginia
A surpresa aconteceu dias após a repercussão do término com o atacante do Real Madrid. Depois da separação, os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais, movimento que chamou a atenção dos fãs.
Convite para jantar com Fiesta branco
Além do buquê misterioso, Virginia compartilhou uma mensagem enviada por um admirador que se ofereceu para levá-la para jantar. Sem carros de luxo ou jatinho, o rapaz apresentou o próprio Fiesta branco como transporte e prometeu oferecer carinho e companhia.
Na mensagem, ele destacou que o veículo havia sido comprado com o próprio dinheiro e afirmou que gostaria de proporcionar bons momentos à influenciadora.
A abordagem divertiu Virginia, que reagiu de forma positiva ao convite. “Achei fofo”, comentou ao mostrar a mensagem aos seguidores.
Até o momento, a empresária não revelou se pretende aceitar a proposta nem descobriu publicamente quem enviou as flores. As duas situações, no entanto, movimentaram as redes sociais em meio à curiosidade sobre sua vida amorosa após o fim do namoro.