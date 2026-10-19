COTIDIANO

Após troca de pedradas, proteção de imagem de Iemanjá é quebrada, e homens decidem fazer as pazes

Briga danificou a proteção da estátua na orla do Cabo Branco. Os envolvidos foram detidos, registrados em um TCO e liberados



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:11

A proteção de vidro da estátua de Iemanjá aparece danificada após a quebra em João Pessoa. Crédito: Reprodução

Uma briga na Praça de Iemanjá, em João Pessoa, terminou com os dois envolvidos fazendo as pazes, segundo a Guarda Civil Municipal. Durante a confusão, uma pedra atingiu e quebrou o vidro que protege a estátua.

Um dos homens é um catador de materiais recicláveis brasileiro; o outro, um cidadão colombiano. Eles trocaram pedradas na última sexta-feira (16), na orla do Cabo Branco, e uma delas acertou a estrutura ao redor do monumento.

A Guarda deteve os dois e os levou à Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel. Depois, registrou a ocorrência por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e liberou os envolvidos.

Escultura de Iemanjá depredada 1 de 5

Praça é ponto de oferendas e celebrações

A praça abriga um monumento ligado às religiões de matriz africana e recebe oferendas e celebrações. Iemanjá é cultuada na umbanda e no candomblé. Na Baixada Santista, o Diário do Litoral já contou a história da instalação de uma estátua de Iemanjá na Ponta da Praia, em Santos. O jornal também noticiou a inclusão de Itanhaém em um guia de espaços ligados às religiões de matrizes africanas.

O dano desta sexta ocorreu menos de um mês depois de outro episódio. Em 19 de setembro, uma mulher lançou uma pedra contra a proteção de vidro, segundo informações divulgadas na ocasião. Ela foi identificada como suspeita, e o Ministério Público da Paraíba (MPPB) abriu um procedimento para acompanhar a investigação.

Ministério Público acompanha apuração

O MPPB instaurou um novo procedimento para acompanhar o caso. A Secretaria Municipal de Segurança Pública deverá informar, em até dez dias úteis, se as câmeras registraram imagens relacionadas ao dano.

O órgão também pediu que a Delegacia Especializada de Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa apure a ocorrência em até 30 dias. Até a publicação das informações, não havia confirmação de que a briga tivesse sido motivada por intolerância religiosa.