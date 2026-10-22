ACIDENTE

Após troca de produto, trabalhador destrói 100 hectares de milho, causa prejuízo em R$ 900 mil e é demitido por justa causa

Fazenda estimou prejuízo em R$ 900 mil, mas Justiça não condenou funcionário a indenizar a empresa



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:18

: Espigas de milho aparecem secas e danificadas após a aplicação do produto errado Crédito: : Reprodução

Um trabalhador rural de Mineiros, no sudoeste de Goiás, perdeu o emprego por justa causa após aplicar herbicida no lugar do fungicida indicado para uma lavoura de milho. O erro comprometeu cerca de 100 hectares, e a fazenda estimou o prejuízo em R$ 900 mil.

O funcionário recorreu à Justiça para tentar reverter a demissão, mas a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a decisão por unanimidade. A relatora do caso, desembargadora Wanda Lúcia Ramos da Silva, classificou a conduta como “negligência gravíssima”.

A aplicação usou um produto à base de haloxifope, herbicida empregado para eliminar plantas de milho em lavouras de soja. O defensivo indicado para a plantação era o fungicida difenoconazol. Uma análise laboratorial identificou haloxifope nas plantas, e o laudo agronômico relacionou a substância à perda da lavoura.

Troca de produto destrói 100 hectares de milho 1 de 4

Por que a demissão foi mantida

No recurso, o trabalhador afirmou que não teve culpa exclusiva pelo prejuízo, contestou o laudo apresentado pela fazenda e questionou a comprovação do valor estimado para as perdas. Também alegou que a empregadora deveria ter responsabilidade pelo ocorrido.

Os desembargadores, porém, consideraram os laudos, os depoimentos e as declarações feitas pelo próprio funcionário durante o processo. Segundo a decisão, ele conhecia o herbicida e sabia que não deveria aplicá-lo no milho, mas preparou a mistura sem conferir o rótulo. A fazenda também comprovou que havia oferecido treinamento sobre o manuseio de produtos agrícolas.

Com base nesses elementos, a relatora entendeu que a gravidade do erro justificava a demissão por justa causa. A decisão manteve o entendimento da primeira instância, mesmo sem advertências ou suspensões anteriores.

Justiça não determinou pagamento

A manutenção da justa causa não obrigou o trabalhador a pagar os R$ 900 mil estimados pela fazenda. O tribunal também rejeitou o pedido da empregadora para compensar os prejuízos causados à lavoura.