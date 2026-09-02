CURIOSIDADES

Após uma década, 1.800 pessoas puxam castelo de 400 toneladas de volta ao lugar original no Japão

Torre histórica começou a ser deslocada novamente em uma operação que mobilizou voluntários de diferentes partes do Japão e do exterior



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:44

Estrutura foi retirada do lugar em 2015 para permitir a recuperação das muralhas e agora retorna gradualmente à posição original Crédito: Pexels

Imagine olhar para um castelo histórico e descobrir que, por alguns instantes, a missão é literalmente puxá-lo de volta para casa.

Foi isso que acontece neste mês no norte do Japão. Cerca de 1.800 pessoas se reuniram para ajudar a movimentar a torre do Castelo de Hirosaki, uma estrutura de aproximadamente 400 toneladas que passa por um extenso trabalho de restauração.

Castelo de Hirosaki 1 de 5

Uma força-tarefa diferente

A oportunidade de participar da movimentação despertou tanto interesse que milhares de pessoas se inscreveram.

Foram cerca de 8 mil candidaturas para apenas 1.800 vagas, com interessados não apenas da cidade de Hirosaki, mas também de outras partes do Japão e até do exterior.

Os participantes selecionados foram divididos em grupos e se revezaram para puxar grossas cordas presas à estrutura. Cada grupo tinha aproximadamente 80 pessoas, que participavam de sessões curtas ao longo do dia.

O castelo começou a andar

A movimentação faz parte de um projeto de restauração iniciado em 2015. Naquele ano, a torre foi deslocada cerca de 78 metros para permitir que especialistas tivessem acesso às muralhas de pedra e pudessem realizar reparos.

A técnica utilizada é conhecida como 'Hikiya'. Ela permite deslocar uma construção sem desmontá-la, colocando a estrutura sobre rolos. Agora, depois de parte dos reparos, a torre começou a ser levada novamente na direção de sua posição original.

Cada metro exigiu esforço

No dia 22 de agosto, os voluntários conseguiram movimentar a estrutura cerca de 1,2 metro. No dia seguinte, foram aproximadamente 1 metro.

A previsão é que cerca de 4 mil pessoas participem da iniciativa ao longo deste mês. Juntos, os voluntários devem ajudar a deslocar a torre por aproximadamente 4,9 metros.

Depois dessa etapa manual, máquinas assumirão o restante do percurso, de cerca de 73 metros. Para quem participou, o momento também teve um peso emocional.

Alguns voluntários já haviam ajudado na movimentação de 2015. Entre eles estava uma estudante do ensino médio que contou ter ficado emocionada por poder participar novamente.

Uma história que começou há séculos

O castelo de Hirosaki foi concluído em 1611. Sua torre original tinha cinco andares, mas foi destruída por um incêndio provocado por um raio em 1627.

A construção da torre atual começou em 1810. Hoje, ela é uma das 12 torres de castelos feudais japoneses que sobreviveram e a única desse tipo ainda existente na região de Tohoku.

O castelo fica dentro de um grande parque conhecido também pelo festival anual de flores de cerejeira, que atrai aproximadamente 2 milhões de visitantes.

Por que o castelo precisou ser deslocado?

A preocupação com a estrutura aumentou depois que um terremoto danificou uma das muralhas de pedra em 1983. Décadas depois, os trabalhos de restauração começaram com o deslocamento da torre para liberar o acesso às paredes.

Durante o projeto, também foram realizadas investigações arqueológicas, que encontraram restos de muralhas mais antigas, um poço e estruturas de drenagem. Agora, a volta para a posição original representa mais uma etapa desse longo processo de preservação.

A torre ainda vai ficar fechada

Mesmo depois de retornar à base original, a história da restauração ainda não terá terminado. A estrutura será novamente submetida a trabalhos de preservação e ficará coberta durante essa etapa.