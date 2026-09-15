NOVELAS

Após vencer disputa pelo papel, ex-galã de Malhação vai viver romance com Adriana Esteves em 'Avenida Brasil 2'

Fábio Scalon fará par romântico com Carminha na nova fase da novela de João Emanuel Carneiro

Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:43

Adriana Esteves e Fábio Scalon viverão romance em "Avenida Brasil 2" Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Fábio Scalon garantiu um dos papéis de destaque em "Avenida Brasil 2", aguardada sequência do clássico folhetim de João Emanuel Carneiro. Ele interpretará um personagem mais jovem que viverá um romance com Carminha, icônica personagem interpretada por Adriana Esteves. Para conquistar o papel, Scalon levou a melhor após uma disputa que também envolveu os atores Gabriel Fuentes e Bruno Montaleone.

De acordo com o jornal Extra, o novo personagem será mais jovem e inaugurará uma fase inédita na vida amorosa de Carminha. Na primeira versão, o principal par romântico da protagonista era Max (Marcello Novaes). Com a morte do personagem – que foi assassinado pela própria Carminha durante uma tentativa de ataque a Nina no lixão –, o ator ficou fora da continuação, abrindo espaço para a entrada de Scalon no enredo.

Fábio Scalon 1 de 9

Fábio é conhecido por ter interpretado Jabá em "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz" (2016-2017). No entanto, esse não é o seu único projeto como ator. Ele já integrou o elenco de "Segundo Sol" (2018), novela também escrita por João Emanuel Carneiro, como Quinho, além da minissérie "A Vida de Jó" (2025) e da série médica "MED", da Netflix, que ainda não tem data de estreia.

O que se sabe sobre Avenida Brasil 2?

Com estreia prevista para janeiro de 2027, substituindo "Quem Ama Cuida" na faixa das 21h da TV Globo, a continuação mostrará Carminha de volta ao Divino após cumprir pena na prisão. Quatorze anos depois dos eventos que marcaram a primeira trama, ela ressurgirá com uma imagem completamente reformulada: dedicada a trabalhos sociais voltados a famílias em situação de vulnerabilidade após a desativação do lixão, ela passará a ser tratada como um exemplo de superação pela comunidade e pela mídia.

No entanto, o retorno exigirá o enfrentamento de feridas do passado. Carminha tentará conseguir o perdão da filha, Agatha (Karol Lannes), fazendo com que também volte a se reaproximar da família de Tufão (Murilo Benício), que agora se tornou um empresário ainda mais bem-sucedido.

A grande questão que moverá os primeiros capítulos da novela será a dúvida sobre a veracidade da mudança de Carminha. Enquanto parte da família de Tufão acreditará na transformação, Nina (Débora Falabella) manterá a desconfiança, retornando para o centro da história ao lado da antiga rival. A presença da personagem de Adriana Esteves também atrairá a atenção de Renan Vitória (Thomás Aquino), uma liderança em ascensão no Divino. A relação entre os dois será marcada por disputas de influência e pela dúvida sobre quem está, de fato, conduzindo o jogo.

Além do trio principal formado por Adriana Esteves, Débora Falabella e Murilo Benício, a TV Globo confirmou o retorno de vários nomes marcantes da primeira versão, como Cauã Reymond (Jorginho), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Juliano Cazarré (Adauto), Letícia Isnard (Ivana), Karol Lannes (Agatha).