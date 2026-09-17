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Após vídeo adulto, Marisa Orth resgata foto nua na Playboy: ‘30 anos atrás’

Atriz gravou conteúdo +18 com ator de A Praça é Nossa

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:12

Marisa Orth já posou para revista que foi sucesso na década de 1990 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há dois dias Marisa Orth, que fez sucesso na TV como Magda de “Sai de Baixo”, gravou um filme voltado para o público 18+.

Depois disso, nesta quinta-feira (17), elevou mais uma vez a temperatura ao resgatar a capa da Playboy em 1997, na edição de aniversário de 22 anos.

Marisa Orth estreia em plataforma adulta 1 de 4

“A Magda de Sai de Baixo nua”, diz a chamada da capa da revista. “Já quase 30 atrás”, escreveu a artista na legenda da publicação.

A foto fez sucesso entre os seguidores. “Diva, amada!”, escreveu uma pessoa nos comentários da publicação junto com emojis de foguinho. “Maravilhosa e linda sempre!”, disse outra.

“Deusona!”, acrescentou mais uma. “Lembro muito bem, obrigado por isso”, desse uma fã. “Belíssima”, afirmou outro. “Eu tinha [a revista], roubaram!”, brincou mais um.

No filme +18, a atriz divide cenas quentes com o ator e modelo Vitor Gadelha, conhecido por integrar o elenco de humor A Praça é Nossa. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

Na produção, atriz divide cenas quentes com o ator e modelo Vitor Gadelha, conhecido por integrar o elenco do humorístico A Praça é Nossa. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

O filme, que estará disponível na plataforma Amasso no próximo dia 30 de setembro às 20h, tem um custo de R$ 33,00 para o acesso. O projeto, segundo foi divulgado pelos responsáveis, aposta em uma abordagem de sensualidade com cenas de insinuação e tem cerca de dez minutos de duração. Na história, Marisa e Vitor se encontram e passam uma noite juntos. O que acontece além das cenas registradas "fica aberto à imaginação do público".