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Após vídeo adulto, Marisa Orth resgata foto nua na Playboy: ‘30 anos atrás’

Atriz gravou conteúdo +18 com ator de A Praça é Nossa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:12

Marisa Orth já posou para revista que foi sucesso na década de 1990
Marisa Orth já posou para revista que foi sucesso na década de 1990 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há dois dias Marisa Orth, que fez sucesso na TV como Magda de “Sai de Baixo”, gravou um filme voltado para o público 18+.

Depois disso, nesta quinta-feira (17), elevou mais uma vez a temperatura ao resgatar a capa da Playboy em 1997, na edição de aniversário de 22 anos.

Marisa Orth estreia em plataforma adulta

Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação
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Aos 63 anos, Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação
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“A Magda de Sai de Baixo nua”, diz a chamada da capa da revista. “Já quase 30 atrás”, escreveu a artista na legenda da publicação.

A foto fez sucesso entre os seguidores. “Diva, amada!”, escreveu uma pessoa nos comentários da publicação junto com emojis de foguinho. “Maravilhosa e linda sempre!”, disse outra.

“Deusona!”, acrescentou mais uma. “Lembro muito bem, obrigado por isso”, desse uma fã. “Belíssima”, afirmou outro. “Eu tinha [a revista], roubaram!”, brincou mais um.

No filme +18, a atriz divide cenas quentes com o ator e modelo Vitor Gadelha, conhecido por integrar o elenco de humor A Praça é Nossa. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

Na produção, atriz divide cenas quentes com o ator e modelo Vitor Gadelha, conhecido por integrar o elenco do humorístico A Praça é Nossa. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

O filme, que estará disponível na plataforma Amasso no próximo dia 30 de setembro às 20h, tem um custo de R$ 33,00 para o acesso. O projeto, segundo foi divulgado pelos responsáveis, aposta em uma abordagem de sensualidade com cenas de insinuação e tem cerca de dez minutos de duração. Na história, Marisa e Vitor se encontram e passam uma noite juntos. O que acontece além das cenas registradas "fica aberto à imaginação do público".

A veterana artista contou que ficou nervosa quando recebeu o convite, mas mudou de ideia quando viu o resultado final. "Quando eu vi as cenas, me achei extremamente bonita. E contracenando com um homem jovem gatíssimo. Acho realmente que vão gostar muito — e quero que ajude também as mulheres a se soltarem mais", falou Marisa.

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Marisa Orth

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