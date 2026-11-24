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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:39
O ex-atacante Fred, de 43 anos, aproveita a rotina longe dos estádios para criar gado em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Aposentado como jogador desde 2022, ele usa a propriedade na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, para descansar com a família e trabalhar no campo.
Ex-atacante Fred mostra rotina em fazenda no interior de Minas Gerais
Nascido em Teófilo Otoni, também no interior mineiro, o ex-atleta começou a planejar esse negócio na pecuária ainda no fim da carreira. Nas redes sociais, ele costuma mostrar o dia a dia andando a cavalo e cuidando de animais.
Mesmo depois de morar anos no Rio de Janeiro e na França, Fred manteve a ligação com seu estado de origem. Hoje, o sítio é um lugar reservado para reunir parentes e amigos longe da correria da cidade grande.
Antes de virar fazendeiro, Frederico Chaves Guedes fez história no futebol. Ele começou no América Mineiro em 2003, passou pelo Cruzeiro e foi três vezes campeão francês pelo Lyon.
No Brasil, virou ídolo do Fluminense ao ganhar dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) e fazer 199 gols pelo clube carioca. O centroavante também jogou pelo Atlético Mineiro e defendeu a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e 2014, além de vencer a Copa das Confederações de 2013.
Depois de parar de jogar em julho de 2022 no Maracanã, com mais de 400 gols marcados, Fred não largou totalmente o esporte. Além da rotina na roça em Minas, ele trabalha hoje como técnico do time sub-20 do Fluminense.