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Aposentado dos gramados, ex-jogador leva vida no campo e cria gado em fazenda no interior de Minas Gerais

Com passagens por Cruzeiro, Fluminense e Seleção Brasileira, Fred encerrou a carreira nos gramados em 2022

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:39

Aos 43 anos, ex-atacante Fred mostra rotina em fazenda no interior de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Instagram (Imagem melhorada com IA)

O ex-atacante Fred, de 43 anos, aproveita a rotina longe dos estádios para criar gado em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Aposentado como jogador desde 2022, ele usa a propriedade na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, para descansar com a família e trabalhar no campo.

Ex-atacante Fred mostra rotina em fazenda no interior de Minas Gerais 1 de 7

Nascido em Teófilo Otoni, também no interior mineiro, o ex-atleta começou a planejar esse negócio na pecuária ainda no fim da carreira. Nas redes sociais, ele costuma mostrar o dia a dia andando a cavalo e cuidando de animais.

Mesmo depois de morar anos no Rio de Janeiro e na França, Fred manteve a ligação com seu estado de origem. Hoje, o sítio é um lugar reservado para reunir parentes e amigos longe da correria da cidade grande.

Antes de virar fazendeiro, Frederico Chaves Guedes fez história no futebol. Ele começou no América Mineiro em 2003, passou pelo Cruzeiro e foi três vezes campeão francês pelo Lyon.

No Brasil, virou ídolo do Fluminense ao ganhar dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) e fazer 199 gols pelo clube carioca. O centroavante também jogou pelo Atlético Mineiro e defendeu a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e 2014, além de vencer a Copa das Confederações de 2013.