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Aposentados, casal de 72 e 70 anos percorrem 83 mil km de motorhome e realizam sonho de juventude de viajar pela América do Sul

Reina, de 70 anos, e Paco, de 72, começaram a viajar durante a pandemia. A maior jornada do casal durou entre sete e oito meses e somou 25 mil quilômetros

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:11

Reina e Paco conversam dentro do motorhome durante a entrevista
Reina e Paco conversam dentro do motorhome durante a entrevista Crédito: Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros

A aposentadoria ganhou novos destinos para Reina e Paco. Em três anos, o casal argentino percorreu 83 mil quilômetros de motorhome. A viagem mais longa passou por diferentes regiões da América do Sul e levou os dois da costa do Pacífico ao Caribe, antes do retorno à Argentina pelo rio Amazonas.

A ideia começou a tomar forma durante a pandemia de Covid-19. Na época, Reina e Paco procuravam uma maneira diferente de viajar. Para ela, a estrada também representava a realização de um plano antigo: conhecer novos lugares depois de se aposentar.

Aposentados percorrem 83 mil km de motorhome

Reina e Paco posam ao lado do motorhome durante uma viagem pela Argentina por Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros
Motorhome de Reina e Paco aparece com a porta lateral aberta por Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros
Compartimento do motorhome abriga uma máquina de lavar compacta por Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros
Reina e Paco conversam dentro do motorhome durante a entrevista por Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros
Reina e Paco conversam dentro do motorhome durante a entrevista por Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros
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Reina e Paco posam ao lado do motorhome durante uma viagem pela Argentina por Reprodução/YouTube – Pibitos Viajeros

Os dois não vivem permanentemente no motorhome. Eles se definem como viajantes ocasionais e fazem jornadas que podem durar vários meses. “Não temos a vida comprada e o dia é hoje”, diz Reina.

Uma viagem de 25 mil quilômetros

A maior viagem do casal durou entre sete e oito meses e somou 25 mil quilômetros. Reina e Paco partiram da costa do Pacífico, chegaram ao Caribe e, na volta à Argentina, navegaram por cinco dias pelo rio Amazonas até alcançar o Atlântico.

O motorhome é uma Peugeot Boxer a diesel, modelo 2021. O casal comprou o veículo já adaptado para viagens e, depois das primeiras experiências na estrada, fez mudanças para adequar o espaço à própria rotina.

A história dos viajantes ganhou repercussão após uma entrevista com os criadores do Pibitos Viajeros, no YouTube. Eles conheceram Reina e Paco em Valeria del Mar, na costa argentina, depois de verem o endereço do perfil do casal escrito no motorhome. Os viajantes também publicam registros no Caminos Visuales, no Instagram.

O que a estrada trouxe

Além das paisagens, Reina destaca as amizades que o casal construiu durante as viagens. Algumas dessas relações continuam mesmo depois que cada viajante segue seu caminho.

A experiência também reforçou o conselho que ela dá a quem tem um plano adiado: não esperar pelo momento perfeito. “Se está o desejo, tem que levar adiante e não esperar que aconteça algo externo”, afirma.

Para Reina e Paco, viajar de motorhome não significa passar o ano inteiro na estrada. Eles organizam a rotina para partir por alguns meses, conhecer novos lugares e voltar com outras histórias para contar.

Tags:

Viagem Turismo Aposentados Motorhome América do sul

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