RECEITA

Aprenda a fazer a coxinha de frango perfeita

Descubra o passo a passo completo para preparar em casa até 25 unidades desse salgado, garantindo massa macia, recheio suculento e uma casquinha incrivelmente crocante

Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:42

Coxinha de frango é um dos salgados preferidos dos brasileiros Crédito: Paul_Brighton | Shutterstock

Fazer coxinha em casa pode parecer um processo trabalhoso, mas o resultado compensa cada segundo na cozinha. Esta receita rende cerca de 25 unidades e o segredo para o sucesso está na combinação de um caldo de frango caseiro bem aromático, uma massa sovada no ponto certo e o clássico empanamento duplo que garante aquela crocância irresistível a cada mordida

Dicas essenciais para o preparo das coxinhas 1 de 4

Ingredientes

Caldo de frango

1 peito de frango com pele e osso;

2 litros de água;

Tiras da casca de 1 limão;

½ cebola;

1 talo de salsão (com as folhas);

2 folhas de louro;

4 cravos-da-índia;

1 colher (chá) de pimenta-do-reino em grãos.

Recheio

2 ½ xícaras (chá) do frango desfiado;

½ cebola;

2 tomates maduros;

3 dentes de alho;

1 pimenta dedo-de-moça;

¾ de xícara (chá) do caldo de frango reservado;

2 colheres (sopa) de manteiga;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

3 colheres (sopa) de salsinha picada;

½ colher (chá) de coentro em pó;

1 colher (chá) de colorau;

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Massa

2 ½ xícaras (chá) do caldo de frango reservado;

2¼ de xícaras (chá) de farinha de trigo;

50 g de manteiga;

1½ colher (chá) de sal.

Fritura

2 claras de ovo;

4 colheres (sopa) de água;

2½ xícaras (chá) de farinha de rosca caseira;

4 xícaras (chá) de óleo para fritar as coxinhas.

Modo de preparo

Para iniciar o preparo do caldo, corte uma cebola ao meio, descasque uma das metades e espete a folha de louro com os cravos, reservando a outra metade para o recheio, enquanto o talo de salsão deve ser cortado em pedaços grandes. Numa panela grande, junte o peito de frango, a cebola cravejada, o salsão, os grãos de pimenta e as tiras da casca de limão, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 20 minutos após a fervura. Com o auxílio de uma pinça, transfira o frango para uma tábua, descarte a pele e retire os filés do osso cortando-os ao meio no sentido do comprimento, para em seguida desfiá-los com dois garfos. Reserve 2 ½ xícaras (chá) desse frango desfiado para o recheio e guarde o restante e o caldo de cozimento para as etapas seguintes.

Para o recheio, comece picando fino a cebola e o alho, cortando os tomates em cubos de 0,5 cm sem sementes, e picando finamente a pimenta dedo-de-moça sem sementes. Em uma panela média, derreta a manteiga em fogo médio, refogue a cebola com uma pitada de sal por 2 minutos e adicione o alho e a pimenta por mais 1 minuto. Acrescente o colorau, o coentro em pó e o tomate, refogando por 3 minutos até formar uma pastinha, antes de juntar o frango desfiado, o sal, a pimenta e o caldo de frango reservado. Cozinhe por cerca de 10 minutos até secar, polvilhe a farinha para dar ponto, desligue o fogo, misture a salsinha picada e transfira para uma tigela para esfriar completamente.

A massa é preparada em uma panela média em fogo alto, onde o caldo de frango, a manteiga e o sal devem ser aquecidos juntos. Assim que ferver e a manteiga derreter, reduza o fogo para médio e adicione a farinha aos poucos, mexendo constantemente com uma espátula de bambu até incorporar e formar uma massa lisa que solte uma película seca no fundo da panela após cerca de 2 minutos. Transfira a massa para uma assadeira para amornar por 20 minutos e, em seguida, sove-a na bancada por 1 minuto para atingir o ponto ideal de elasticidade e maciez.