Aprenda a fazer a coxinha de frango perfeita

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Kamila Macedo
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:42
Fazer coxinha em casa pode parecer um processo trabalhoso, mas o resultado compensa cada segundo na cozinha. Esta receita rende cerca de 25 unidades e o segredo para o sucesso está na combinação de um caldo de frango caseiro bem aromático, uma massa sovada no ponto certo e o clássico empanamento duplo que garante aquela crocância irresistível a cada mordida
Dicas essenciais para o preparo das coxinhas
Caldo de frango
1 peito de frango com pele e osso;
2 litros de água;
Tiras da casca de 1 limão;
½ cebola;
1 talo de salsão (com as folhas);
2 folhas de louro;
4 cravos-da-índia;
1 colher (chá) de pimenta-do-reino em grãos.
Recheio
2 ½ xícaras (chá) do frango desfiado;
½ cebola;
2 tomates maduros;
3 dentes de alho;
1 pimenta dedo-de-moça;
¾ de xícara (chá) do caldo de frango reservado;
2 colheres (sopa) de manteiga;
2 colheres (sopa) de farinha de trigo;
3 colheres (sopa) de salsinha picada;
½ colher (chá) de coentro em pó;
1 colher (chá) de colorau;
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.
Massa
2 ½ xícaras (chá) do caldo de frango reservado;
2¼ de xícaras (chá) de farinha de trigo;
50 g de manteiga;
1½ colher (chá) de sal.
Fritura
2 claras de ovo;
4 colheres (sopa) de água;
2½ xícaras (chá) de farinha de rosca caseira;
4 xícaras (chá) de óleo para fritar as coxinhas.
Para iniciar o preparo do caldo, corte uma cebola ao meio, descasque uma das metades e espete a folha de louro com os cravos, reservando a outra metade para o recheio, enquanto o talo de salsão deve ser cortado em pedaços grandes. Numa panela grande, junte o peito de frango, a cebola cravejada, o salsão, os grãos de pimenta e as tiras da casca de limão, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 20 minutos após a fervura. Com o auxílio de uma pinça, transfira o frango para uma tábua, descarte a pele e retire os filés do osso cortando-os ao meio no sentido do comprimento, para em seguida desfiá-los com dois garfos. Reserve 2 ½ xícaras (chá) desse frango desfiado para o recheio e guarde o restante e o caldo de cozimento para as etapas seguintes.
Para o recheio, comece picando fino a cebola e o alho, cortando os tomates em cubos de 0,5 cm sem sementes, e picando finamente a pimenta dedo-de-moça sem sementes. Em uma panela média, derreta a manteiga em fogo médio, refogue a cebola com uma pitada de sal por 2 minutos e adicione o alho e a pimenta por mais 1 minuto. Acrescente o colorau, o coentro em pó e o tomate, refogando por 3 minutos até formar uma pastinha, antes de juntar o frango desfiado, o sal, a pimenta e o caldo de frango reservado. Cozinhe por cerca de 10 minutos até secar, polvilhe a farinha para dar ponto, desligue o fogo, misture a salsinha picada e transfira para uma tigela para esfriar completamente.
A massa é preparada em uma panela média em fogo alto, onde o caldo de frango, a manteiga e o sal devem ser aquecidos juntos. Assim que ferver e a manteiga derreter, reduza o fogo para médio e adicione a farinha aos poucos, mexendo constantemente com uma espátula de bambu até incorporar e formar uma massa lisa que solte uma película seca no fundo da panela após cerca de 2 minutos. Transfira a massa para uma assadeira para amornar por 20 minutos e, em seguida, sove-a na bancada por 1 minuto para atingir o ponto ideal de elasticidade e maciez.
Na etapa de modelagem e fritura, divida a massa em 25 bolinhas, abra uma cavidade central em formato de cumbuquinha com o dedão, preencha com o recheio frio e puxe a massa para cima, beliscando a ponta para fechar e dar o formato tradicional de gota na palma das mãos. Peneire a farinha de rosca para uniformizar os grãos, misture as claras com a água em outra tigela e proceda com o empanamento duplo, passando as coxinhas primeiro na mistura líquida e depois na farinha de rosca duas vezes. Por fim, aqueça o óleo em uma panela de borda alta até os 180 ºC e frite as coxinhas em lotes de quatro unidades por cerca de 1 minuto, mexendo ocasionalmente até dourarem, escorrendo-as em uma assadeira forrada com papel-toalha antes de servir.