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Aprenda a fazer a famosa amendoada afrodisíaca do cantor Buja, da Timbalada

Receita tradicional com amendoim, carne-seca, costelinha e linguiças combina com a história do evento criado pelo artista antes de integrar a banda baiana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:32

Amendoada de Buja
Amendoada de Buja Crédito: Reprodução

A famosa amendoada do Buja é uma receita de dar água na boca! Conhecido popularmente como afrodisíaco, o prato leva amendoim verde cru, bacon, calabresa, carne de sertão e uma mistura caprichada de temperos, como cebola, tomate, alho, pimentão, coentro, cominho e colorau. O preparo é simples: basta colocar as carnes na panela de pressão, acrescentar os temperos batidos no liquidificador, o amendoim e as folhas de louro. Depois de aproximadamente 20 minutos na pressão, a delícia está pronta para servir!

Casamento de Buja e Emanuele

Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram
1 de 10
Buja Ferreira e Emanuele Ferreira Cardoso oficializaram a união em Salvador por Reprodução/Instagram

Ingredientes

- Bacon

- Calabresa

- Carne de sertão

- Cebola

- Tomate

- Alho

- Pimentão

- Amendoim verde cru

- Folhas de louro

- Colorau

- Cominho

- Coentro

Modo de preparo

Comece colocando o bacon, a calabresa e a carne de sertão na panela de pressão. Em seguida, bata no liquidificador a cebola, o tomate, o alho, o pimentão, o colorau, o cominho e o coentro, acrescentando um pouco de água, se necessário.

Despeje a mistura de temperos sobre as carnes e acrescente o amendoim verde cru e as folhas de louro. Misture bem, adicione água suficiente para o cozimento e tampe a panela.

Depois que pegar pressão, deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos, verificando se o amendoim e as carnes estão macios antes de servir.

A amendoada fica pronta para ser saboreada ainda quente. Apesar da fama afrodisíaca, não há comprovação científica de que o prato aumente o desejo sexual.

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