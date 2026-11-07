Aprenda a fazer a famosa amendoada afrodisíaca do cantor Buja, da Timbalada

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:32
A famosa amendoada do Buja é uma receita de dar água na boca! Conhecido popularmente como afrodisíaco, o prato leva amendoim verde cru, bacon, calabresa, carne de sertão e uma mistura caprichada de temperos, como cebola, tomate, alho, pimentão, coentro, cominho e colorau. O preparo é simples: basta colocar as carnes na panela de pressão, acrescentar os temperos batidos no liquidificador, o amendoim e as folhas de louro. Depois de aproximadamente 20 minutos na pressão, a delícia está pronta para servir!
Casamento de Buja e Emanuele
Ingredientes
- Bacon
- Calabresa
- Carne de sertão
- Cebola
- Tomate
- Alho
- Pimentão
- Amendoim verde cru
- Folhas de louro
- Colorau
- Cominho
- Coentro
Modo de preparo
Comece colocando o bacon, a calabresa e a carne de sertão na panela de pressão. Em seguida, bata no liquidificador a cebola, o tomate, o alho, o pimentão, o colorau, o cominho e o coentro, acrescentando um pouco de água, se necessário.
Despeje a mistura de temperos sobre as carnes e acrescente o amendoim verde cru e as folhas de louro. Misture bem, adicione água suficiente para o cozimento e tampe a panela.
Depois que pegar pressão, deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos, verificando se o amendoim e as carnes estão macios antes de servir.
A amendoada fica pronta para ser saboreada ainda quente. Apesar da fama afrodisíaca, não há comprovação científica de que o prato aumente o desejo sexual.