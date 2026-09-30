RECEITA AFETIVA

Aprenda a fazer a sobremesa cremosa de licuri com leite condensado que é sucesso no interior da Bahia

Feito no liquidificador e finalizado no fogo, doce aproveita o sabor do licuri em uma receita simples de colher

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:16

Creme de licuri com leite condensado Crédito: Imagem gerada por IA

Quem gosta de licuri pode transformar o fruto em uma sobremesa cremosa e servida bem gelada. Com leite condensado, creme de leite e poucos ingredientes, o creme de licuri é uma alternativa para aproveitar o ingrediente além das preparações mais tradicionais.

A receita começa com o licuri cozido batido com leite, formando a base que dará sabor ao doce. Depois, a mistura vai ao fogo com leite condensado e amido de milho até ganhar uma consistência semelhante à de um creme de colher.

O creme de leite entra apenas no final e ajuda a deixar a sobremesa mais suave e cremosa. Depois disso, basta levar à geladeira e esperar algumas horas antes de servir.

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Creme gelado de licuri com leite condensado

Ingredientes

1 xícara de licuri cozido e sem casca

500 ml de leite integral

1 caixa de leite condensado (395 g)

1 caixa de creme de leite (200 g)

2 colheres de sopa de amido de milho

Licuri triturado para finalizar

Modo de preparo

Coloque o licuri cozido no liquidificador com aproximadamente 300 ml do leite. Bata por cerca de três minutos, até que o fruto esteja bem triturado e incorporado ao líquido.

Quem prefere um creme mais liso pode passar a mistura por uma peneira. Para preservar pequenos pedaços do licuri e deixar o sabor mais intenso, basta seguir a receita sem peneirar.

Dissolva o amido de milho nos 200 ml de leite restantes. Em uma panela, coloque o licuri batido, o leite com amido e o leite condensado.

Leve ao fogo baixo e mexa constantemente para evitar que o creme grude no fundo da panela. Continue até a mistura engrossar e atingir uma textura cremosa.

Desligue o fogo e deixe amornar. Acrescente o creme de leite e misture bem até ficar homogêneo.

Distribua a sobremesa em taças individuais ou coloque em uma travessa. Leve à geladeira por pelo menos três horas.