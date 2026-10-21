Aprenda a fazer arroz doce cremoso com leite condensado e creme de leite

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Kamila Macedo
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00
O arroz doce é um clássico da memória afetiva brasileira e traz conforto a qualquer hora do dia. Nesta versão com leite condensado e creme de leite, você vai aprender os truques simples de cozimento que garantem grãos macios e um caldo cremoso.
Um dos maiores mitos na cozinha é achar que cozinhar o arroz diretamente no leite deixará a sobremesa mais cremosa. Na verdade, esse é um erro simples que compromete a textura e o sabor. Iniciar a receita só com o laticínio pode deixar os grãos duros, empelotados ou até queimados no fundo da panela.
O verdadeiro segredo está em cozinhar o arroz primeiro em água até o ponto al dente. Esse processo inicial permite que eles fiquem macios na medida certa, prontos para absorver os outros ingredientes depois.
Outro cuidado essencial é deixar o creme de leite (especialmente o de caixinha) para o final e adicioná-lo apenas com o fogo desligado, evitando que ele talhe e estrague a apresentação do seu doce.
Você também pode brincar com as especiarias. Cravo-da-índia, baunilha, coco ralado e leite em pó podem ser ótimas combinações para acrescentar no arroz doce.
Arroz doce
1 xícara (chá) de arroz cru;
2 xícaras (chá) de água;
1 litro de leite integral quente;
1 lata de leite condensado (395 g);
5 colheres (sopa) de açúcar (opcional);
Canela em pau a gosto;
1 caixinha de creme de leite (200 g).
Em uma panela grande e de fundo grosso, adicione o arroz e a água. Se desejar, coloque uma rama de canela para aromatizar. Leve ao fogo médio e cozinhe até o arroz atingir o ponto al dente, sem deixar a água secar totalmente. Os grãos precisam cozinhar primeiro na água. Cozinhar o arroz diretamente no leite pode deixá-lo duro, empelotado ou queimado.
Reduza o fogo para o mínimo, despeje o leite quente aos poucos e misture suavemente até começar a ferver. Adicione o leite condensado com cuidado e mexa sem parar por 2 minutos, até sentir o caldo encorpar.
Provando o doce, adicione o açúcar se achar necessário e a canela em pau. Continue mexendo em fogo baixo por 15 a 20 minutos, até que a mistura alcance uma consistência bem cremosa.
Desligue o fogo e misture o creme de leite delicadamente até incorporar por completo. Esse passo deve ser feito obrigatoriamente fora do fogo, já que o creme de leite de caixinha pode talhar se for fervido. Sirva quente ou gelado, finalizando com canela em pó por cima.