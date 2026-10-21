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Aprenda a fazer bala de gelatina estilo 'Fini' com apenas 3 ingredientes

Opção sem adição de açúcar é fácil de preparar, podendo ser personalizada em diversos sabores e formatos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:20

Bala de gelatina
Bala de gelatina é  uma alternativa prática para o lanche das crianças, não leva açúcar e pode ser feita em formatos e sabores variados Crédito: Aleksandrs Samuilovs | Shutterstock

Uma opção de lanche que agrada à criançada é a bala de gelatina. Com textura semelhante à da conhecida marca Fini, essa versão não tem adição de açúcar e é preparada com apenas três ingredientes: gelatina com sabor, gelatina incolor, água fervente e fria.

A criatividade pode ser explorada na hora do preparo, tanto no sabor quanto nos formatos. Entre as opções disponíveis no mercado, há gelatinas de morango, framboesa, abacaxi, limão, uva, maracujá, amora e tutti-frutti. Já para o molde, a escolha fica a critério da imaginação: ursinhos, flores, quadradinhos, corações, entre outros.

Apesar de não conter açúcar adicionado, a bala caseira não deve ser consumida em excesso. Trata-se apenas de uma alternativa mais equilibrada, porém a composição dos produtos utilizados ainda inclui corantes, adoçantes e conservantes.

Veja dicas de como preparar a bala de gelatina em casa

Consumo consciente: Lembre-se de que, embora seja uma alternativa mais saudável e sem açúcar, o consumo deve ser moderado devido à presença de corantes e adoçantes nos pacotes prontos. por Reprodução/TikTok
Escolha do sabor: Utilize opções de gelatina diet como morango, framboesa, abacaxi, limão, uva, maracujá, amora ou tutti-frutti para variar a receita. por Reprodução/TikTok
Uso de forminhas variadas: Solte a imaginação e utilize moldes com formatos de ursinhos, flores, corações ou quadradinhos para deixar o lanche mais atrativo. por Reprodução/TikTok
Preparo em refratário: Caso não tenha forminhas individuais, despeje a mistura em um refratário retangular untado com óleo e corte a gelatina em cubos após firmar. por Reprodução/TikTok
Dissolução correta: Certifique-se de derreter completamente a gelatina incolor no banho-maria ou no micro-ondas para garantir a textura firme e uniforme da bala. por Aleksandrs Samuilovs | Shutterstock
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Consumo consciente: Lembre-se de que, embora seja uma alternativa mais saudável e sem açúcar, o consumo deve ser moderado devido à presença de corantes e adoçantes nos pacotes prontos. por Reprodução/TikTok

Ingredientes

3 pacotes de gelatina diet do sabor de sua preferência;

2 envelopes de gelatina incolor;

250 ml de água fervente;

250 ml de água fria.

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva os pacotes de gelatina com sabor na água fervente e reserve. Em seguida, hidrate a gelatina sem sabor na água fria e leve ao banho-maria por cinco minutos ou ao micro-ondas por 30 segundos, até derreter completamente.

Misture as duas preparações de gelatina e despeje o líquido em um refratário retangular levemente untado com óleo. Leve à geladeira até firmar e, depois de pronta, corte no formato desejado. Como alternativa, você também pode distribuir o líquido diretamente em forminhas de silicone com formatos variados. Os sabores do doce ficam à sua escolha.

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