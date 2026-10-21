Aprenda a fazer bala de gelatina estilo 'Fini' com apenas 3 ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:20
Uma opção de lanche que agrada à criançada é a bala de gelatina. Com textura semelhante à da conhecida marca Fini, essa versão não tem adição de açúcar e é preparada com apenas três ingredientes: gelatina com sabor, gelatina incolor, água fervente e fria.
A criatividade pode ser explorada na hora do preparo, tanto no sabor quanto nos formatos. Entre as opções disponíveis no mercado, há gelatinas de morango, framboesa, abacaxi, limão, uva, maracujá, amora e tutti-frutti. Já para o molde, a escolha fica a critério da imaginação: ursinhos, flores, quadradinhos, corações, entre outros.
Apesar de não conter açúcar adicionado, a bala caseira não deve ser consumida em excesso. Trata-se apenas de uma alternativa mais equilibrada, porém a composição dos produtos utilizados ainda inclui corantes, adoçantes e conservantes.
Veja dicas de como preparar a bala de gelatina em casa
3 pacotes de gelatina diet do sabor de sua preferência;
2 envelopes de gelatina incolor;
250 ml de água fervente;
250 ml de água fria.
Em um recipiente, dissolva os pacotes de gelatina com sabor na água fervente e reserve. Em seguida, hidrate a gelatina sem sabor na água fria e leve ao banho-maria por cinco minutos ou ao micro-ondas por 30 segundos, até derreter completamente.
Misture as duas preparações de gelatina e despeje o líquido em um refratário retangular levemente untado com óleo. Leve à geladeira até firmar e, depois de pronta, corte no formato desejado. Como alternativa, você também pode distribuir o líquido diretamente em forminhas de silicone com formatos variados. Os sabores do doce ficam à sua escolha.