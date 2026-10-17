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Aprenda a fazer bolinho fit de aveia com banana na air fryer

Prático, fofinho e saudável, este bolinho leva poucos ingredientes, fica pronto em minutos e é a opção perfeita para um café da manhã ou lanche nutritivo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:00

Aprenda a fazer bolinho de aveia com banana
Aprenda a fazer bolinho de aveia com banana Crédito: Anna_Pustynnikova | Shutterstock

Se você procura uma opção prática, saudável e deliciosa para o lanche da tarde ou café da manhã, este bolinho fit de aveia com banana na air fryer é a escolha ideal. O grande segredo para conseguir um resultado irresistível e saboroso está em utilizar bananas bem maduras, porque elas garantem a umidade necessária e todo a doçura natural de que a receita precisa.

Esta receita é totalmente livre de açúcar refinado, contando apenas com a doçura natural das frutas para adoçar a massa. Além de ser uma preparação rápida e saudável, você ainda pode personalizar o bolinho com ingredientes como castanhas, uvas-passas ou um fio de mel ao servir.

Benefícios da banana para a saúde

A banana é rica em potássio, que é um mineral essencial para funções do organismo, como a regulação da pressão arterial e a regulação muscular por Imagem: Julie208 | Shutterstock
A banana oferece energia rápida, fibras e minerais que ajudam no dia a dia por Imagem: Farion_O | Shutterstock
Por ser fonte de energia rápida, virou queridinha dos pré-treinos por Imagem: Ravsky | Shutterstock
Uma das vantagens da banana é a praticidade: não precisa lavar, descascar é rápido e não exige refrigeração  por Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock
A banana já faz parte da cultura brasileira, estando inserida em diferentes refeições por Imagem: TalyaAL | Shutterstock
A banana permite diversas formas de consumo e diferentes preparações por Imagem: Magdalena Paluchowska | Shutterstock
Com a banana, é possível adoçar receitas e até substituir o açúcar por Imagem: vipvn | Shutterstock
A banana também ajuda na recuperação energética, ou seja, depois da atividade física por Imagem: Esin Deniz | Shutterstock
Bananas são fonte de fibras por Shutterstock
A banana tem triptofano, uma substância que ajuda na regulação do humor, do apetite e do sono. por Shutterstock
A banana permite diversas formas de consumo e diferentes preparações por IMAGEM GERADA POR IA
A banana oferece energia rápida, fibras e minerais que ajudam no dia a dia por Reprodução
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A banana é rica em potássio, que é um mineral essencial para funções do organismo, como a regulação da pressão arterial e a regulação muscular por Imagem: Julie208 | Shutterstock

Ingredientes

2 bananas bem maduras (280 g);

2 ovos;

3 colheres (sopa) de aveia em flocos (25 g);

1 colher (chá) de canela em pó (ou a gosto);

1 colher (chá) de fermento em pó.

Modo de preparo

Para garantir que os bolinhos assem de forma uniforme e fiquem bem dourados por fora, preaqueça a sua air fryer a 160 °C por alguns minutos antes do preparo.

Em um recipiente, amasse muito bem as bananas com o auxílio de um garfo. Lembre também de reservar algumas rodelas de banana para decorar a finalização. Em uma tigela separada, bata ligeiramente os ovos e junte a mistura à banana amassada. Adicione a aveia em flocos e misture bem até incorporar todos os ingredientes.

Adicione a canela em pó e o fermento, mexendo delicadamente até obter uma massa homogênea. Como a aveia em flocos absorve bastante líquido, observe o ponto da mistura: se notar que ficou firme demais, adicione um pouco de leite ou água para ajustar. Deixe a massa descansar por alguns minutos antes de assar para que a aveia hidrate bem, garantindo uma consistência leve e macia.

Despeje a massa em forminhas de silicone individuais. Finalize colocando uma das rodelas de banana reservadas sobre o topo de cada bolinho. Se desejar acrescentar mais sabor e valor nutricional, este é o momento de adicionar pedacinhos de castanhas ou uvas-passas à massa.

Acomode as forminhas no cesto da air fryer e asse a 160 °C por cerca de 10 minutos. Fique atento ao ponto: eles estarão prontos quando estiverem firmes ao toque, douradinhos e exalando aquele aroma delicioso de canela pela cozinha. Retire do cesto com cuidado e, se preferir, finalize com um fio de mel logo antes de servir.

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Tags:

Receita

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