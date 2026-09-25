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Aprenda a fazer bolo cremoso de leite condensado com poucos ingredientes

Esse preparo não leva fermento, garante uma textura aveludada e é feito com a praticidade do liquidificador

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17:19

Bolo de leite condensado
Esse bolo de leite condensado é fácil de fazer e promete surpreender a todos Crédito: Reprodução/Youtube

Com uma textura cremosa que lembra a de um pudim, este bolo de leite condensado conquista corações logo na primeira fatia. A receita é simples, rápida e leva poucos ingredientes – todos muito fáceis de encontrar em qualquer mercado.

O segredo do preparo está no uso da farinha de trigo sem fermento, que garante a consistência ideal. O resultado é um bolo extremamente cremoso, doce na medida certa e perfeito para surpreender para o café da manhã ou lanche da tarde.

5 dicas para o bolo de leite condensado perfeito

Use farinha sem fermento: Como a proposta deste bolo é ter uma textura densa e cremosa, o fermento não deve ser utilizado. O uso de farinha com fermento altera a estrutura e faz a massa perder essa consistência característica. por Reprodução/Redes sociais
Respeite a temperatura dos ingredientes: Ovos e manteiga devem estar em temperatura ambiente na hora de bater. Isso garante uma emulsão mais estável e impede que a gordura se separe durante o batimento no liquidificador. por Reprodução/Redes sociais
Não bata a farinha em excesso: Adicionar a farinha por último e bater apenas o tempo necessário para incorporar evita o desenvolvimento do glúten. Bater demais a farinha deixa a massa pesada e solada em vez de cremosa. por Reprodução/Redes sociais
Aguarde amornar para desenformar: Bolos muito cremosos têm estrutura sensível quando quentes. Desenformar o bolo ainda tinindo de quente pode fazer com que ele quebre ou desmorone. por Reprodução/Redes sociais
Ajuste o tempo de forno com o teste do palito: Como cada forno tem uma potência diferente, o tempo de 45 minutos é uma referência. O ponto correto é quando a superfície está levemente dourada e o palito sai limpo, porém levemente úmido devido à cremosidade da massa. por Reprodução/Redes sociais
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Use farinha sem fermento: Como a proposta deste bolo é ter uma textura densa e cremosa, o fermento não deve ser utilizado. O uso de farinha com fermento altera a estrutura e faz a massa perder essa consistência característica. por Reprodução/Redes sociais

Ingredientes

1 caixinha de leite condensado (395 gramas);

3 ovos médios (50 gramas);

400 ml de leite;

1 xícara de chá de farinha de trigo (140 gramas);

½ xícara de chá de açúcar (100 gramas);

½ colher de sopa de manteiga;

Manteiga para untar.

Modo de preparo

Comece separando todos os ingredientes e untando com manteiga uma forma redonda com furo central (aproximadamente 20 cm de diâmetro). Aproveite para preaquecer o forno a 180°C por pelo menos 15 minutos.

Para garantir que os ovos estejam frescos, quebre em um recipiente separado antes de transferir para o liquidificador. Em seguida, adicione o açúcar e a manteiga em temperatura ambiente e bata bem por cerca de 30 segundos, até formar uma mistura homogênea.

Adicione o leite e o leite condensado e bata por mais 1 minuto. Com o liquidificador ainda ligado, retire a tampinha central da tampa e vá acrescentando a farinha de trigo aos poucos, colher por colher. Bata até obter uma massa lisa e fluida – é normal que ela fique mais líquida do que a de um bolo tradicional.

Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos. Para saber se está pronto, faça o teste do palito: espete um palito no centro do bolo; se sair limpo, pode desligar o forno.

Retire o bolo do forno e espere ficar morno antes de desenformar.

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