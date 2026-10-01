RECEITA

Aprenda a fazer bolo de aipim cremoso com calda de caramelo

Perfeita para acompanhar o café da manhã, esta receita une praticidade, textura cremosa e um sabor que agrada a toda a família

Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:00

Esse bolo é uma opção prática de preparar, que combina o sabor marcante do aipim com uma calda de caramelo Crédito: Virginia | AdobeStock

O bolo de aipim é daquelas receitas que conquistam a gente logo no primeiro pedaço. Essa versão é ainda mais saborosa por trazer uma textura cremosa envolta por uma calda dourada de caramelo.



Com ingredientes básicos que você encontra facilmente em qualquer mercado, esse preparo dispensa complicações e mostra que é simples do começo ao fim. É a receita perfeita para acompanhar aquele cafezinho passado na hora ou para brilhar como sobremesa no fim de semana.



Bolos variados 1 de 5

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar (200g);

1/2 xícara de chá de água (120ml).

Bolo

4 ovos médios;

1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente (80g);

1 caixa de leite condensado (395g);

4 xícaras de chá de aipim cru descascado e ralado (520g);

1 vidro de leite de coco (200ml);

1 xícara de chá de água ou leite (240ml);

100g de coco em flocos.

Modo de preparo

Comece ralando o aipim fresco e descartando o fio central mais duro. Reserve o ingrediente em um recipiente enquanto avança para as próximas etapas da receita.

Para fazer o caramelo, coloque o açúcar em uma panela de fundo grosso e leve ao fogo alto, mexendo com uma espátula até derreter completamente. Quando o açúcar estiver totalmente dissolvido, adicione a água aos poucos, tomando cuidado com o vapor, e mexa a cada adição. Deixe a calda ferver por cerca de 1 minuto até atingir um tom dourado e liso. Despeje o caramelo ainda quente em uma forma, espalhando bem pelo fundo e pelas laterais, e leve à geladeira por cerca de 15 minutos para firmar.

Enquanto a calda descansa, quebre os ovos em uma tigela grande. Bata com um fouet por aproximadamente 1 minuto. Acrescente a manteiga em temperatura ambiente e bata novamente por mais 1 minuto até incorporar totalmente à mistura.

Na sequência, junte o leite condensado, o aipim ralado, o leite de coco, o líquido escolhido (água ou leite) e o coco em flocos. Mexa delicadamente até que todos os componentes formem uma massa homogênea.