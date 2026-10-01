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Aprenda a fazer bolo de aipim cremoso com calda de caramelo

Perfeita para acompanhar o café da manhã, esta receita une praticidade, textura cremosa e um sabor que agrada a toda a família

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:00

Bolo de aipim
Esse bolo é uma opção prática de preparar, que combina o sabor marcante do aipim com uma calda de caramelo Crédito: Virginia | AdobeStock

O bolo de aipim é daquelas receitas que conquistam a gente logo no primeiro pedaço. Essa versão é ainda mais saborosa por trazer uma textura cremosa envolta por uma calda dourada de caramelo.

Com ingredientes básicos que você encontra facilmente em qualquer mercado, esse preparo dispensa complicações e mostra que é simples do começo ao fim. É a receita perfeita para acompanhar aquele cafezinho passado na hora ou para brilhar como sobremesa no fim de semana.

Bolos variados

Bolo formigueiro por Shutterstock
Bolo gelado por Shutterstock
Bolo de choc por Shutterstock
Bolo de laranja por Shutterstock
Bolo de chocolate por Shutterstock
1 de 5
Bolo formigueiro por Shutterstock

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar (200g);

1/2 xícara de chá de água (120ml).

Bolo

4 ovos médios;

1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente (80g);

1 caixa de leite condensado (395g);

4 xícaras de chá de aipim cru descascado e ralado (520g);

1 vidro de leite de coco (200ml);

1 xícara de chá de água ou leite (240ml);

100g de coco em flocos.

Modo de preparo

Comece ralando o aipim fresco e descartando o fio central mais duro. Reserve o ingrediente em um recipiente enquanto avança para as próximas etapas da receita.

Para fazer o caramelo, coloque o açúcar em uma panela de fundo grosso e leve ao fogo alto, mexendo com uma espátula até derreter completamente. Quando o açúcar estiver totalmente dissolvido, adicione a água aos poucos, tomando cuidado com o vapor, e mexa a cada adição. Deixe a calda ferver por cerca de 1 minuto até atingir um tom dourado e liso. Despeje o caramelo ainda quente em uma forma, espalhando bem pelo fundo e pelas laterais, e leve à geladeira por cerca de 15 minutos para firmar.

Enquanto a calda descansa, quebre os ovos em uma tigela grande. Bata com um fouet por aproximadamente 1 minuto. Acrescente a manteiga em temperatura ambiente e bata novamente por mais 1 minuto até incorporar totalmente à mistura.

Na sequência, junte o leite condensado, o aipim ralado, o leite de coco, o líquido escolhido (água ou leite) e o coco em flocos. Mexa delicadamente até que todos os componentes formem uma massa homogênea.

Retire a forma da geladeira e despeje a massa cuidadosamente sobre o caramelo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 1 hora. Após o tempo de forno, desligue o fogo, mantenha o bolo lá dentro por mais 30 minutos para firmar a estrutura e só então retire. Passe uma faca nas laterais para soltar com cuidado e desenforme. Agora é só servir.

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