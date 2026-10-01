Aprenda a fazer bolo de aipim cremoso com calda de caramelo

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:00
O bolo de aipim é daquelas receitas que conquistam a gente logo no primeiro pedaço. Essa versão é ainda mais saborosa por trazer uma textura cremosa envolta por uma calda dourada de caramelo.
Com ingredientes básicos que você encontra facilmente em qualquer mercado, esse preparo dispensa complicações e mostra que é simples do começo ao fim. É a receita perfeita para acompanhar aquele cafezinho passado na hora ou para brilhar como sobremesa no fim de semana.
Bolos variados
Calda
1 xícara de chá de açúcar (200g);
1/2 xícara de chá de água (120ml).
Bolo
4 ovos médios;
1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente (80g);
1 caixa de leite condensado (395g);
4 xícaras de chá de aipim cru descascado e ralado (520g);
1 vidro de leite de coco (200ml);
1 xícara de chá de água ou leite (240ml);
100g de coco em flocos.
Comece ralando o aipim fresco e descartando o fio central mais duro. Reserve o ingrediente em um recipiente enquanto avança para as próximas etapas da receita.
Para fazer o caramelo, coloque o açúcar em uma panela de fundo grosso e leve ao fogo alto, mexendo com uma espátula até derreter completamente. Quando o açúcar estiver totalmente dissolvido, adicione a água aos poucos, tomando cuidado com o vapor, e mexa a cada adição. Deixe a calda ferver por cerca de 1 minuto até atingir um tom dourado e liso. Despeje o caramelo ainda quente em uma forma, espalhando bem pelo fundo e pelas laterais, e leve à geladeira por cerca de 15 minutos para firmar.
Enquanto a calda descansa, quebre os ovos em uma tigela grande. Bata com um fouet por aproximadamente 1 minuto. Acrescente a manteiga em temperatura ambiente e bata novamente por mais 1 minuto até incorporar totalmente à mistura.
Na sequência, junte o leite condensado, o aipim ralado, o leite de coco, o líquido escolhido (água ou leite) e o coco em flocos. Mexa delicadamente até que todos os componentes formem uma massa homogênea.
Retire a forma da geladeira e despeje a massa cuidadosamente sobre o caramelo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 1 hora. Após o tempo de forno, desligue o fogo, mantenha o bolo lá dentro por mais 30 minutos para firmar a estrutura e só então retire. Passe uma faca nas laterais para soltar com cuidado e desenforme. Agora é só servir.