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Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada

Toque de canela e contraste com o caramelo elevam o sabor desta receita ideal para acompanhar o café da manhã ou lanche da tarde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:00

Bolo de banana caramelizada
Bolo de banana caramelizada une frutas maduras, calda no ponto certo e toque de canela Crédito: Divulgação

Este bolo de banana caramelizada é daquelas receitas que conquistam na primeira garfada. O segredo do preparo está em escolher frutas bem maduras, acertar o ponto da calda, respeitar o tempo de forno e desenformar ainda quente – dessa forma, é evitado que caramelo e as bananas grudem no fundo da forma.

Para elevar o sabor e o aroma, um toque de canela pode ser adicionado à massa, criando um contraste perfeito com a doçura do caramelo.

Prático de preparar e extremamente saboroso, o bolo também se destaca pela apresentação e pode ser servido tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

Dicas para preparar o bolo de banana caramelizada perfeito

Ponto das bananas: Prefira bananas nanicas ou pratas bem maduras (com a casca cheia de pintinhas). Elas são mais doces e deixam a massa muito mais úmida. por Reprodução/Receiteria
Desenforme com cuidado: Desenforme o bolo ainda morno. Se esfriar demais na forma, o caramelo pode endurecer e grudar, dificultando na hora de virar. por Reprodução/Receiteria
Toque de canela na receita: Acrescente uma colher de chá de canela em pó diretamente na massa ou polvilhe sobre as rodelas de banana no fundo da forma. Ela eleva o perfil aromático, contrasta perfeitamente com o doce intenso do caramelo e garante um perfume irresistível para o seu bolo.   por Divulgação
Ponto do caramelo: Derreta o açúcar em fogo médio até obter um tom dourado uniforme e, ao adicionar a água, faça com cuidado para evitar respingos e queimaduras; mexa bem até dissolver completamente antes de despejar na forma para garantir uma cobertura perfeita. por Reprodução/Receiteria
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Ponto das bananas: Prefira bananas nanicas ou pratas bem maduras (com a casca cheia de pintinhas). Elas são mais doces e deixam a massa muito mais úmida. por Reprodução/Receiteria

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar;

1 xícara de chá de água;

4 a 5 bananas cortadas em rodelas.

Massa

3 ovos (gemas e claras separadas);

3 colheres de sopa de manteiga;

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar;

1 xícara de chá de leite;

2 xícaras de chá de farinha de trigo;

1 pitada de sal;

1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes antes de começar para facilitar o processo. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até obter um tom dourado uniforme. Adicione a água com cuidado e mexa bem até o açúcar dissolver completamente, formando uma calda brilhante.

Despeje essa calda ainda quente em uma forma, espalhe bem por todo o fundo e acomode as rodelas de banana cobrindo a superfície. Reserve a forma.

Em uma vasilha, coloque as gemas, a manteiga e o açúcar, batendo na batedeira até formar um creme clarinho e fofo. Com a batedeira ligada em velocidade baixa, adicione o leite gradualmente. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e a pitada de sal, batendo apenas até misturar bem. Reserve essa mistura.

À parte, bata as claras em neve. Incorpore-as delicadamente à massa com o auxílio de uma espátula, fazendo movimentos de baixo para cima para garantir um bolo bem aerado. Por fim, adicione o fermento em pó e misture com suavidade.

Despeje a massa cuidadosamente por cima da calda com as rodelas de banana na forma reservada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme ainda morno para garantir que o caramelo não endureça na forma. Agora é só servir e aproveitar o seu bolo.

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Bolo de Banana

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