Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada

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Kamila Macedo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:00
Este bolo de banana caramelizada é daquelas receitas que conquistam na primeira garfada. O segredo do preparo está em escolher frutas bem maduras, acertar o ponto da calda, respeitar o tempo de forno e desenformar ainda quente – dessa forma, é evitado que caramelo e as bananas grudem no fundo da forma.
Para elevar o sabor e o aroma, um toque de canela pode ser adicionado à massa, criando um contraste perfeito com a doçura do caramelo.
Prático de preparar e extremamente saboroso, o bolo também se destaca pela apresentação e pode ser servido tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.
Dicas para preparar o bolo de banana caramelizada perfeito
Calda
1 xícara de chá de açúcar;
1 xícara de chá de água;
4 a 5 bananas cortadas em rodelas.
Massa
3 ovos (gemas e claras separadas);
3 colheres de sopa de manteiga;
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar;
1 xícara de chá de leite;
2 xícaras de chá de farinha de trigo;
1 pitada de sal;
1 colher de sopa de fermento químico em pó.
Reúna todos os ingredientes antes de começar para facilitar o processo. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até obter um tom dourado uniforme. Adicione a água com cuidado e mexa bem até o açúcar dissolver completamente, formando uma calda brilhante.
Despeje essa calda ainda quente em uma forma, espalhe bem por todo o fundo e acomode as rodelas de banana cobrindo a superfície. Reserve a forma.
Em uma vasilha, coloque as gemas, a manteiga e o açúcar, batendo na batedeira até formar um creme clarinho e fofo. Com a batedeira ligada em velocidade baixa, adicione o leite gradualmente. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e a pitada de sal, batendo apenas até misturar bem. Reserve essa mistura.
À parte, bata as claras em neve. Incorpore-as delicadamente à massa com o auxílio de uma espátula, fazendo movimentos de baixo para cima para garantir um bolo bem aerado. Por fim, adicione o fermento em pó e misture com suavidade.
Despeje a massa cuidadosamente por cima da calda com as rodelas de banana na forma reservada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme ainda morno para garantir que o caramelo não endureça na forma. Agora é só servir e aproveitar o seu bolo.