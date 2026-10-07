RECEITA

Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada

Toque de canela e contraste com o caramelo elevam o sabor desta receita ideal para acompanhar o café da manhã ou lanche da tarde

Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:00

Bolo de banana caramelizada une frutas maduras, calda no ponto certo e toque de canela Crédito: Divulgação

Este bolo de banana caramelizada é daquelas receitas que conquistam na primeira garfada. O segredo do preparo está em escolher frutas bem maduras, acertar o ponto da calda, respeitar o tempo de forno e desenformar ainda quente – dessa forma, é evitado que caramelo e as bananas grudem no fundo da forma.



Para elevar o sabor e o aroma, um toque de canela pode ser adicionado à massa, criando um contraste perfeito com a doçura do caramelo.

Prático de preparar e extremamente saboroso, o bolo também se destaca pela apresentação e pode ser servido tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

Dicas para preparar o bolo de banana caramelizada perfeito 1 de 4

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar;

1 xícara de chá de água;

4 a 5 bananas cortadas em rodelas.

Massa

3 ovos (gemas e claras separadas);

3 colheres de sopa de manteiga;

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar;

1 xícara de chá de leite;

2 xícaras de chá de farinha de trigo;

1 pitada de sal;

1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes antes de começar para facilitar o processo. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até obter um tom dourado uniforme. Adicione a água com cuidado e mexa bem até o açúcar dissolver completamente, formando uma calda brilhante.

Despeje essa calda ainda quente em uma forma, espalhe bem por todo o fundo e acomode as rodelas de banana cobrindo a superfície. Reserve a forma.

Em uma vasilha, coloque as gemas, a manteiga e o açúcar, batendo na batedeira até formar um creme clarinho e fofo. Com a batedeira ligada em velocidade baixa, adicione o leite gradualmente. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e a pitada de sal, batendo apenas até misturar bem. Reserve essa mistura.

À parte, bata as claras em neve. Incorpore-as delicadamente à massa com o auxílio de uma espátula, fazendo movimentos de baixo para cima para garantir um bolo bem aerado. Por fim, adicione o fermento em pó e misture com suavidade.