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Aprenda a fazer bolo de chocolate fofinho que leva água quente no preparo

Sem adição de leite na massa, o preparo é prático, econômico e garante um resultado leve, úmido e saboroso

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:52

Bolo de chocolate preparado com água quente
Bolo de chocolate preparado com água quente Crédito: Marcus Z-pics | Shutterstock

Esse bolo de chocolate não tem adição de leite. A receita, além de prática e econômica, leva água quente como um de seus ingredientes e garante uma massa leve, úmida e extremamente saborosa.

Já assim, o bolo está perfeito para acompanhar aquele café fresquinho no começo da manhã ou no finalzinho da tarde. Mas, se quiser servir de uma forma mais caprichada, uma ganache sobre a massa fará toda a diferença.

Caso deseje uma opção totalmente sem lactose, basta adaptar a cobertura: utilize chocolate 70% cacau e creme de leite na versão zero lactose, mantendo o mesmo passo a passo de preparo ensinado abaixo.

Receitas com chocolate

Pudim de chocolate (Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock) por Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock
Bolo de chocolate com pistache e nozes (Imagem: Mesve79 | Shutterstock) por Imagem: Mesve79 | Shutterstock
Para manter a saúde, vale consumir chocolates com alto teor de cacau (Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock) por Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock
Musse de chocolate (Imagem: Antonina Vlasova | ShutterStock) por Imagem: Antonina Vlasova | ShutterStock
O chocolate amargo é uma importante fonte de antioxidantes (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Musse de abacate com chocolate e chia (Imagem: Natashamam | Shutterstock) por Imagem: Natashamam | Shutterstock
Cada tipo de chocolate contém propriedades únicas que são benéficas para o corpo (Imagem: YesPhotographers | Shutterstock) por Imagem: YesPhotographers | Shutterstock
Milk-shake vegano de chocolate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) por Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
Flan de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock) por Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock
Geladinho de chocolate (Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock) por Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock
Cupcake de chocolate (Imagem: ABBYDOG | Shutterstock) por Imagem: ABBYDOG | Shutterstock
Picolé de chocolate (Imagem: Zarzamora | Shutterstock) por Imagem: Zarzamora | Shutterstock
Musse de chocolate para o Natal sem glúten (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
Bolo de chocolate com glacê e cereja (Imagem: harexape | Shutterstock) por Imagem: harexape | Shutterstock
Panetone trufado de chocolate branco (Imagem: rosanathebest | Shutterstock) por Imagem: rosanathebest | Shutterstock
Musse de chocolate (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock) por Imagem: Enez Selvi | Shutterstock
Pavê tradicional de chocolate (Imagem: Victor | Adobe Stock) por Imagem: Victor | Adobe Stock
Brownie de ovo de chocolate (Imagem: Neta Livne | ShutterStock) por Imagem: Neta Livne | ShutterStock
Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por Imagem: PavelKant | Shutterstock
Brownie de chocolate com amêndoas (Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock) por Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock
Crepe de chocolate (Imagem: Chitaika | Shutterstock) por Imagem: Chitaika | Shutterstock
Sorvete de chocolate cremoso (Imagem: Fabio Balbi | Shutterstock) por
Bolo de laranja com cobertura de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock) por
Chocolate quente com pimenta e especiarias (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por
1 de 24
Pudim de chocolate (Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock) por Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock

Ingredientes

Massa

2 ovos;

1 xícara (chá) de açúcar (245 g);

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (280 g);

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó 100% (70 g);

1 xícara (chá) de água quente (240 ml);

1/2 xícara (chá) de óleo (120 ml);

1 colher (sopa) de fermento químico em pó (10 g);

1 colher (chá) de essência de baunilha.

Cobertura

100 g de chocolate ao leite;

1/2 caixa de creme de leite (100 g);

Raspas de chocolate a gosto.

Modo de preparo

Para começar, organize a bancada e separe todos os ingredientes. Quebre os ovos em um recipiente separado para verificar a qualidade antes do uso.

Em uma tigela grande, junte os ovos, o açúcar e o chocolate em pó. Misture bem com o auxílio de um batedor de arame (fouet) até que os ingredientes fiquem completamente incorporados. Na sequência, adicione a farinha de trigo peneirada e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea.

Adicione o óleo e a água bem quente aos poucos, mexendo continuamente para evitar grumos. Em seguida, acrescente a essência de baunilha e o fermento químico em pó, misturando apenas até incorporar. Transfira a massa para uma assadeira de 23 cm untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por um período de 35 a 40 minutos, ou até que o teste do palito saia limpo.

Enquanto a massa assa, prepare a cobertura derretendo o chocolate ao leite no micro-ondas em períodos de 30 segundos. Adicione o creme de leite ao chocolate derretido e misture bem até formar uma ganache lisa e brilhante.

Por fim, retire o bolo do forno, espere amornar e desenforme. Espalhe a ganache por cima da massa, finalize com as raspas de chocolate ao leite e sirva em seguida.

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Receita Bolo de Chocolate

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