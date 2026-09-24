RECEITA

Aprenda a fazer bolo de chocolate fofinho que leva água quente no preparo

Sem adição de leite na massa, o preparo é prático, econômico e garante um resultado leve, úmido e saboroso

Kamila Macedo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:52

Bolo de chocolate preparado com água quente Crédito: Marcus Z-pics | Shutterstock

Esse bolo de chocolate não tem adição de leite. A receita, além de prática e econômica, leva água quente como um de seus ingredientes e garante uma massa leve, úmida e extremamente saborosa.

Já assim, o bolo está perfeito para acompanhar aquele café fresquinho no começo da manhã ou no finalzinho da tarde. Mas, se quiser servir de uma forma mais caprichada, uma ganache sobre a massa fará toda a diferença.

Caso deseje uma opção totalmente sem lactose, basta adaptar a cobertura: utilize chocolate 70% cacau e creme de leite na versão zero lactose, mantendo o mesmo passo a passo de preparo ensinado abaixo.

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Ingredientes

Massa

2 ovos;

1 xícara (chá) de açúcar (245 g);

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (280 g);

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó 100% (70 g);

1 xícara (chá) de água quente (240 ml);

1/2 xícara (chá) de óleo (120 ml);

1 colher (sopa) de fermento químico em pó (10 g);

1 colher (chá) de essência de baunilha.

Cobertura

100 g de chocolate ao leite;

1/2 caixa de creme de leite (100 g);

Raspas de chocolate a gosto.

Modo de preparo

Para começar, organize a bancada e separe todos os ingredientes. Quebre os ovos em um recipiente separado para verificar a qualidade antes do uso.

Em uma tigela grande, junte os ovos, o açúcar e o chocolate em pó. Misture bem com o auxílio de um batedor de arame (fouet) até que os ingredientes fiquem completamente incorporados. Na sequência, adicione a farinha de trigo peneirada e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea.

Adicione o óleo e a água bem quente aos poucos, mexendo continuamente para evitar grumos. Em seguida, acrescente a essência de baunilha e o fermento químico em pó, misturando apenas até incorporar. Transfira a massa para uma assadeira de 23 cm untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por um período de 35 a 40 minutos, ou até que o teste do palito saia limpo.

Enquanto a massa assa, prepare a cobertura derretendo o chocolate ao leite no micro-ondas em períodos de 30 segundos. Adicione o creme de leite ao chocolate derretido e misture bem até formar uma ganache lisa e brilhante.