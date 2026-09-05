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Aprenda a fazer bolo de churros em casa com massa fofinha e cobertura cremosa

A combinação clássica de canela e doce de leite do churros em uma versão simples de preparar

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 17:00

Bolo de churros com o sabor clássico do açúcar, doce de leite e canela
Bolo de churros com o sabor clássico do açúcar, doce de leite e canela Crédito: Estudio Originar | Shutterstock

Combinando a memória afetiva e a crocância do doce clássico com a maciez de uma massa caseira, este bolo traz o sabor inconfundível do churros direto para o seu café da tarde. Com preparo simples de liquidificador, a receita mistura o aroma da canela a uma cobertura generosa de doce de leite, garantindo uma sobremesa irresistível.

O resultado é um bolo extremamente fofinho e bem recheado para surpreender a todos.

Bolos variados

Bolo formigueiro por Shutterstock
Bolo gelado por Shutterstock
Bolo de choc por Shutterstock
Bolo de laranja por Shutterstock
Bolo de chocolate por Shutterstock
1 de 5
Bolo formigueiro por Shutterstock

Ingredientes

Massa

3 ovos;

1 xícara de chá de leite (240 ml);

½ xícara de chá de óleo (120 ml);

1 e ½ xícara de chá de açúcar (270 g);

2 xícaras de chá de farinha de trigo (240 g);

1 colher de sopa rasa de canela em pó;

1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Cobertura

1 e ¼ de xícara de doce de leite (400 g);

½ caixinha de creme de leite (100 g).

Modo de Preparo

Organize todos os ingredientes sobre a bancada e preaqueça o forno a 180 °C.

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Em outra tigela, misture a farinha de trigo com a canela em pó. Aos poucos, incorpore a mistura líquida aos ingredientes secos, mexendo até a massa ficar uniforme. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma redonda de 20 cm, com furo central, untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro do bolo, ele saia limpo.

Enquanto a massa assa, prepare a cobertura. Em um recipiente, misture o doce de leite com o creme de leite até formar um creme liso e mais fluido.

Quando o bolo estiver morno, desenforme e faça vários furinhos por toda a superfície com o auxílio de um palito. Coloque parte da cobertura em um saco de confeitar e preencha os espaços. Se preferir, também é possível fazer essa etapa com uma colher.

Para finalizar, espalhe o restante da cobertura sobre o bolo da maneira que preferir. Depois, é só cortar uma fatia e servir.

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