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Aprenda a fazer bolo de laranja fofinho de liquidificador com cobertura simples

A receita combina o sabor cítrico acentuado da fruta com uma cobertura doce e fácil de fazer

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:00

Bolo de laranja
Bolo de laranja Crédito: Shutterstock

O bolo de laranja é naturalmente aromático e uma opção perfeita para acompanhar o seu café da tarde. Esta receita, que traz a praticidade do liquidificador, garante uma massa leve, fofinha e com o sabor cítrico da fruta bem acentuado. Para completar, o preparo leva uma cobertura simples e rápida que dá um toque especial ao doce.

Como evitar que o bolo de laranja fique solado

Qualidade e proporção dos ingredientes: Utilize produtos frescos e no prazo de validade, especialmente o fermento. Respeite as medidas da receita, pois o excesso de óleo e açúcar ou a falta de fermento deixam a massa pesada. Caso mude o tamanho do bolo, ajuste as proporções. por Imagem: hghghghggghh | Shutterstock
Preparo adequado dos secos: Peneire a farinha, o açúcar e o fermento antes de integrar à receita para garantir uma massa mais leve e sem grumos. por Shutterstock
Cuidado ao misturar: Não bata a massa em excesso após adicionar a farinha. Misture apenas o suficiente para incorporar os ingredientes e evitar o desenvolvimento do glúten, que deixa a receita pesada. por Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock
Atenção ao forno: Preaqueça o forno na temperatura indicada para assegurar um cozimento uniforme. Evite abrir a porta nos primeiros 20 minutos de assamento para não interromper o crescimento do bolo. por Imagem: flanovais | Shutterstock
Momento certo de desenformar: Aguarde cerca de 10 minutos após retirar do forno para desenformar. Retirar o bolo muito quente pode fazê-lo quebrar, enquanto deixá-lo esfriar totalmente na fôrma pode fazer com que esfarele. por Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock
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Qualidade e proporção dos ingredientes: Utilize produtos frescos e no prazo de validade, especialmente o fermento. Respeite as medidas da receita, pois o excesso de óleo e açúcar ou a falta de fermento deixam a massa pesada. Caso mude o tamanho do bolo, ajuste as proporções. por Imagem: hghghghggghh | Shutterstock

Ingredientes

Massa

3 ovos;

2 laranjas;

1 xícara (chá) de óleo;

2 xícaras (chá) de açúcar refinado;

3 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Cobertura

2 laranjas;

Meia lata de leite condensado.

Modo de preparo

Para a massa, comece colocando os ovos, o suco das laranjas, o óleo e o açúcar no liquidificador, batendo a mistura por cerca de 3 minutos. Em seguida, despeje o conteúdo em um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa bem com um batedor de arame (fouet) até obter uma massa homogênea e sem grumos. Por fim, adicione o fermento e misture delicadamente.

Transfira a massa para uma assadeira untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar. Para a cobertura, esprema as laranjas com cuidado em um recipiente, adicione o leite condensado e misture bem. Assim que o bolo esfriar, sirva acompanhado da calda.

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Tags:

Bolo Receita Culinária Lanche Bolo de Laranja

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