Aprenda a fazer bolo de laranja fofinho de liquidificador com cobertura simples

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Kamila Macedo
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:00
O bolo de laranja é naturalmente aromático e uma opção perfeita para acompanhar o seu café da tarde. Esta receita, que traz a praticidade do liquidificador, garante uma massa leve, fofinha e com o sabor cítrico da fruta bem acentuado. Para completar, o preparo leva uma cobertura simples e rápida que dá um toque especial ao doce.
Como evitar que o bolo de laranja fique solado
Massa
3 ovos;
2 laranjas;
1 xícara (chá) de óleo;
2 xícaras (chá) de açúcar refinado;
3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de fermento em pó.
Cobertura
2 laranjas;
Meia lata de leite condensado.
Para a massa, comece colocando os ovos, o suco das laranjas, o óleo e o açúcar no liquidificador, batendo a mistura por cerca de 3 minutos. Em seguida, despeje o conteúdo em um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa bem com um batedor de arame (fouet) até obter uma massa homogênea e sem grumos. Por fim, adicione o fermento e misture delicadamente.
Transfira a massa para uma assadeira untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar. Para a cobertura, esprema as laranjas com cuidado em um recipiente, adicione o leite condensado e misture bem. Assim que o bolo esfriar, sirva acompanhado da calda.