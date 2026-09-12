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Aprenda a fazer bolo formigueiro fofinho para seu café da manhã

A receita é aromatizada com baunilha e leva apenas 45 minutos para ficar pronta

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

Bolo formigueiro
Preparo do bolo formigueiro garante uma massa leve com essência de baunilha para acompanhar o café da manhã Crédito: Shutterstock

Com aquele toque nostálgico que lembra casa de vó, o bolo formigueiro se destaca pela massa leve que desmancha na boca e pela simplicidade do preparo, ideal para acompanhar um café fresquinho. O segredo para o sucesso da receita está na escolha dos ingredientes certos e no uso do granulado forneável, que garante que os confeitos permaneçam inteiros e bem distribuídos após o tempo de forno, sem manchar a massa.

Aprenda o passo a passo completo para acertar no ponto e surpreender a família.

Bolos variados

Bolo formigueiro por Shutterstock
Bolo gelado por Shutterstock
Bolo de choc por Shutterstock
Bolo de laranja por Shutterstock
Bolo de chocolate por Shutterstock
1 de 5
Bolo formigueiro por Shutterstock

Ingredientes

3 ovos inteiros;

1 xícara (chá) de açúcar refinado;

1 xícara (chá) de leite integral;

Meia xícara (chá) de óleo;

1 colher (sopa) de pasta saborizante de baunilha;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó;

50 g de granulado forneável.

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar, batendo bem com um fouet ou batedeira até formar um creme claro e volumoso. Em seguida, adicione o leite e o óleo, misturando continuamente até incorporar por completo. Acrescente a pasta saborizante de baunilha e misture novamente para garantir aroma e sabor uniformes à base.

Peneire a farinha de trigo diretamente sobre a massa líquida e misture delicadamente até obter uma textura homogênea. Junte o fermento químico em pó e mexa suavemente. Por fim, adicione o granulado forneável, mexendo apenas o suficiente para distribuí-lo de maneira uniforme por toda a mistura.

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que o bolo doure levemente e o palito saia limpo ao ser testado no centro.

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