CULINÁRIA

Aprenda a fazer bolo mesclado de forma simples

Fácil de preparar e com ingredientes acessíveis, esta receita traz a combinação perfeita de dois sabores em uma única massa

Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00

Bolo mesclado é um clássico irresistível para o café da manhã Crédito: Imagem gerada por IA

O bolo mesclado é a opção perfeita para o seu café da manhã. É uma receita fácil de ser preparada, leva menos de uma hora e os ingredientes são fáceis de serem encontrados em qualquer mercado.

O resultado é um bolo fofinho que une dois sabores diferentes em uma única massa, ideal para acompanhar a sua bebida preferida, seja um café recém-passado, um suco fresquinho ou um chá.



Bolos variados 1 de 5

Ingredientes

3 ovos;

2/3 de xícara de chá de manteiga (130 gramas);

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar (300 gramas);

3/4 de xícara de chá de leite (180 ml);

1/4 de xícara de chá de óleo (60 ml);

1 colher de sopa de fermento químico em pó (14 gramas);

2 xícaras de chá de farinha de trigo (240 gramas);

6 colheres de sopa de chocolate em pó (60 gramas).

Modo de preparo

Na bancada, organize e disponha todos os ingredientes para facilitar o processo, e preaqueça o forno a 180 ºC. Em uma tigela grande, coloque os ovos e a manteiga em temperatura ambiente, misturando muito bem com um fouet (batedor de arame) até obter uma mistura completamente homogênea.



Acrescente o açúcar e continue batendo por alguns minutos, até que a mistura clareie e fique levemente cremosa. Em seguida, adicione o leite, o óleo e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo peneirada junto com o fermento, alternando e misturando delicadamente após cada adição até formar uma massa lisa, uniforme e sem grumos.

Divida a massa branca em duas partes iguais em recipientes separados. Em uma delas, adicione o chocolate em pó e mexa delicadamente até que a mistura fique totalmente uniforme e com uma cor de chocolate vibrante.

Separe uma forma devidamente untada. Despeje metade da massa branca e, logo em seguida, cubra com metade da massa de chocolate. Com a ajuda de um palito ou da ponta de uma faca, faça movimentos suaves em zigue-zague para começar a mesclar as camadas.

Despeje o restante da massa branca e termine com o restante da massa de chocolate por cima. Repita os movimentos suaves em zigue-zague com o palito para criar o desenho mesclado final, tomando cuidado para não misturar demais as cores.