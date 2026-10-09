Aprenda a fazer bolo mesclado de forma simples

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00
O bolo mesclado é a opção perfeita para o seu café da manhã. É uma receita fácil de ser preparada, leva menos de uma hora e os ingredientes são fáceis de serem encontrados em qualquer mercado.
O resultado é um bolo fofinho que une dois sabores diferentes em uma única massa, ideal para acompanhar a sua bebida preferida, seja um café recém-passado, um suco fresquinho ou um chá.
Bolos variados
3 ovos;
2/3 de xícara de chá de manteiga (130 gramas);
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar (300 gramas);
3/4 de xícara de chá de leite (180 ml);
1/4 de xícara de chá de óleo (60 ml);
1 colher de sopa de fermento químico em pó (14 gramas);
2 xícaras de chá de farinha de trigo (240 gramas);
6 colheres de sopa de chocolate em pó (60 gramas).
Na bancada, organize e disponha todos os ingredientes para facilitar o processo, e preaqueça o forno a 180 ºC. Em uma tigela grande, coloque os ovos e a manteiga em temperatura ambiente, misturando muito bem com um fouet (batedor de arame) até obter uma mistura completamente homogênea.
Acrescente o açúcar e continue batendo por alguns minutos, até que a mistura clareie e fique levemente cremosa. Em seguida, adicione o leite, o óleo e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo peneirada junto com o fermento, alternando e misturando delicadamente após cada adição até formar uma massa lisa, uniforme e sem grumos.
Divida a massa branca em duas partes iguais em recipientes separados. Em uma delas, adicione o chocolate em pó e mexa delicadamente até que a mistura fique totalmente uniforme e com uma cor de chocolate vibrante.
Separe uma forma devidamente untada. Despeje metade da massa branca e, logo em seguida, cubra com metade da massa de chocolate. Com a ajuda de um palito ou da ponta de uma faca, faça movimentos suaves em zigue-zague para começar a mesclar as camadas.
Despeje o restante da massa branca e termine com o restante da massa de chocolate por cima. Repita os movimentos suaves em zigue-zague com o palito para criar o desenho mesclado final, tomando cuidado para não misturar demais as cores.
Por fim, leve a forma ao forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar por cerca de 10 minutos antes de desenformar com cuidado e está pronto para servir.