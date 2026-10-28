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Aprenda a fazer bolo piscina de chocolate para vender e ganhar uma renda extra

Receita leva massa fofinha e cobertura cremosa, ideal para quem quer preparar bolos para vender

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:00

Bolo piscina é de comer e lamber os dedos
Bolo piscina é de comer e lamber os dedos Crédito: Reprodução | YouTube/Menino Prendado

O bolo piscina de chocolate é uma opção para quem trabalha com doces e procura receitas práticas para incluir no cardápio. Com uma massa preparada no liquidificador e uma cobertura feita em uma única panela, é possível simplificar o preparo e reduzir o número de utensílios utilizados na cozinha.

O diferencial do bolo está na cavidade central, que recebe uma cobertura generosa de brigadeiro. Para quem vende por encomenda, a receita também permite organizar a produção com antecedência, desde que o bolo seja armazenado corretamente e a montagem seja feita no momento adequado.

Bolo piscina de chocolate

Bolo fica fofinho, com massa leve e saboroso por Reprodução | YouTube/Receitas da Kelly
Bolo fica fofinho, com massa leve e saboroso por Reprodução | Confeitaria de Sucesso
Bolo fica fofinho, com massa leve e saboroso por Reprodução | YouTube/Menino Prendado
Bolo fica fofinho, com massa leve e saboroso por Reprodução | YouTube/Menino Prendado
Bolo fica fofinho, com massa leve e saboroso por Reprodução | YouTube/Claudia Oliveira Receitas
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Bolo fica fofinho, com massa leve e saboroso por Reprodução | YouTube/Receitas da Kelly

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Ingredientes

Para a massa

3 ovos

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

1 xícara de leite

1 xícara de chocolate em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Para a cobertura

1 caixa de leite condensado (395 g)

1 caixa de creme de leite (200 g)

3 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo

Massa

1. No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea.

2. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até incorporar.

3. Adicione o fermento e mexa delicadamente.

4. Despeje a massa em uma forma própria para bolo piscina, untada e enfarinhada.

5. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido na massa saia sem massa crua.

6. Espere esfriar antes de desenformar.

Cobertura

1. Coloque o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó em uma panela.

2. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo continuamente.

3. Cozinhe até obter um brigadeiro cremoso, que caia lentamente da colher, sem ficar líquido demais.

4. Desligue o fogo e espere amornar.

Montagem

Com o bolo frio e desenformado, despeje o brigadeiro na cavidade central e espalhe até preencher o espaço. Se desejar, finalize com granulado de chocolate.

Como facilitar a produção de bolos piscina para vender?

Para otimizar a rotina, uma alternativa é preparar mais de uma massa por vez, desde que a capacidade do liquidificador e os utensílios permitam manter a proporção correta dos ingredientes. Também vale organizar os ingredientes antes de começar e utilizar uma balança para padronizar as porções.

A cobertura pode ser preparada enquanto os bolos assam, aproveitando o tempo de forno. A montagem, porém, deve acontecer somente depois que a massa estiver fria, para evitar que o calor altere a consistência do brigadeiro.

Antes de comercializar, faça um teste com a forma utilizada para definir o rendimento e a quantidade ideal de cobertura. O preço deve considerar os ingredientes, a embalagem, os custos de produção e o tempo de trabalho.

Como a cobertura leva ingredientes perecíveis, mantenha o produto refrigerado conforme as necessidades de conservação e informe ao cliente como armazená-lo.

Tags:

Bolo Receita Receitas Sobremesa

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