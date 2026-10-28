Aprenda a fazer bolo piscina de chocolate para vender e ganhar uma renda extra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:00
O bolo piscina de chocolate é uma opção para quem trabalha com doces e procura receitas práticas para incluir no cardápio. Com uma massa preparada no liquidificador e uma cobertura feita em uma única panela, é possível simplificar o preparo e reduzir o número de utensílios utilizados na cozinha.
O diferencial do bolo está na cavidade central, que recebe uma cobertura generosa de brigadeiro. Para quem vende por encomenda, a receita também permite organizar a produção com antecedência, desde que o bolo seja armazenado corretamente e a montagem seja feita no momento adequado.
Bolo piscina de chocolate
Para a massa
3 ovos
1 xícara de açúcar
1/2 xícara de óleo
1 xícara de leite
1 xícara de chocolate em pó
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico em pó
Para a cobertura
1 caixa de leite condensado (395 g)
1 caixa de creme de leite (200 g)
3 colheres de sopa de chocolate em pó
Massa
1. No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea.
2. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até incorporar.
3. Adicione o fermento e mexa delicadamente.
4. Despeje a massa em uma forma própria para bolo piscina, untada e enfarinhada.
5. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido na massa saia sem massa crua.
6. Espere esfriar antes de desenformar.
1. Coloque o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó em uma panela.
2. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo continuamente.
3. Cozinhe até obter um brigadeiro cremoso, que caia lentamente da colher, sem ficar líquido demais.
4. Desligue o fogo e espere amornar.
Com o bolo frio e desenformado, despeje o brigadeiro na cavidade central e espalhe até preencher o espaço. Se desejar, finalize com granulado de chocolate.
Como facilitar a produção de bolos piscina para vender?
Para otimizar a rotina, uma alternativa é preparar mais de uma massa por vez, desde que a capacidade do liquidificador e os utensílios permitam manter a proporção correta dos ingredientes. Também vale organizar os ingredientes antes de começar e utilizar uma balança para padronizar as porções.
A cobertura pode ser preparada enquanto os bolos assam, aproveitando o tempo de forno. A montagem, porém, deve acontecer somente depois que a massa estiver fria, para evitar que o calor altere a consistência do brigadeiro.
Antes de comercializar, faça um teste com a forma utilizada para definir o rendimento e a quantidade ideal de cobertura. O preço deve considerar os ingredientes, a embalagem, os custos de produção e o tempo de trabalho.
Como a cobertura leva ingredientes perecíveis, mantenha o produto refrigerado conforme as necessidades de conservação e informe ao cliente como armazená-lo.