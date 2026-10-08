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Aprenda a fazer bolo prestígio com recheio cremoso e cobertura de chocolate

Confira os ingredientes e as etapas para preparar essa receita em casa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Bolo prestígio
Bolo prestígio leva recheio de coco e cobertura de chocolate Crédito: Imagem gerada por IA

A combinação de chocolate e coco é um clássico que aparece em diferentes sobremesas. Entre elas está o bolo prestígio, uma opção que pode ser servida no café da tarde em família ou em comemorações de aniversário.

Com sabor semelhante ao doce que dá nome à receita, o bolo reúne uma massa úmida, recheio de coco cremoso (o famoso beijinho) e cobertura de chocolate.

O preparo demanda um pouco de tempo, mas conta com etapas simples. A seguir, confira o passo a passo para fazer essa versão do bolo em casa.

6 dicas para preparar o bolo prestígio perfeito

Ingredientes em temperatura ambiente: Retire os ovos e o leite da geladeira com antecedência. Isso ajuda a massa a emulsificar melhor no liquidificador e garante um crescimento mais uniforme no forno. por Reprodução/TikTok
Cuidado ao umedecer: Não exagere na quantidade de calda ao regar as camadas de massa para evitar que o bolo desmanche ou fique encharcado ao cortar as fatias. por Reprodução/TikTok
Ponto correto do recheio: O recheio de coco precisa estar completamente frio e firme no momento da montagem para não derreter e escorrer para fora das camadas do bolo. por Reprodução/TikTok
Controle do forno: Evite abrir a porta do forno antes de completar 20 minutos de cozimento para que o bolo não solar e mantenha a estrutura fofinha. por Reprodução/TikTok
Descanso na geladeira: Respeitar o tempo de geladeira antes de servir é fundamental para que a cobertura e o recheio ganhem consistência, facilitando o corte de fatias perfeitas. por Reprodução/TikTok
Use o coco fresco se puder: Sempre que tiver tempo, dê preferência ao coco ralado fresco no recheio. Ele traz um aroma incomparável e uma textura macia que o coco de pacotinho seco não consegue igualar. por Reprodução/TikTok
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Ingredientes em temperatura ambiente: Retire os ovos e o leite da geladeira com antecedência. Isso ajuda a massa a emulsificar melhor no liquidificador e garante um crescimento mais uniforme no forno. por Reprodução/TikTok

Ingredientes

Massa

3 ovos;

Meia xícara (chá) de óleo;

1 xícara (chá) de leite líquido integral;

1 xícara (chá) de açúcar refinado;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

1 xícara (chá) de chocolate em pó;

Coco ralado (a gosto).

Calda

Leite de coco;

Leite líquido integral;

Açúcar refinado.

Recheio

1 lata (ou caixinha) de leite condensado;

1 colher (sopa) de margarina sem sal;

100 g de coco ralado.

Cobertura

1 colher (sopa) de margarina sem sal;

1 xícara (chá) de açúcar refinado;

Meia xícara (chá) de chocolate em pó;

Meia xícara (chá) de leite líquido integral.

Modo de preparo

Para começar, prepare a massa batendo no liquidificador os ovos, o óleo e o leite líquido integral durante 3 minutos, reservando a mistura em seguida. Em um recipiente à parte, incorpore o açúcar refinado, a farinha de trigo, o fermento em pó, o chocolate em pó e o coco ralado a gosto.

Misture o líquido batido com os ingredientes secos até que a massa adquira uma consistência homogênea. Transfira para uma forma, previamente untada, e leve ao forno médio a 180°C já preaquecido. Deixe assar por 30 minutos ou até que o palito saia limpo. Aguarde esfriar completamente antes de desenformar.

Enquanto o bolo assa e esfria, prepare a calda para umedecer a massa misturando em um recipiente o leite de coco, o leite líquido integral e o açúcar refinado. Utilize um batedor de arame para mexer bem até que o açúcar se dissolva por completo e o líquido fique uniforme. Reserve para a hora da montagem.

Para o recheio, coloque em uma panela média o leite condensado, a margarina sem sal e o coco ralado, levando ao fogo baixo e mexendo constantemente para evitar que grude ou queime no fundo. Continue o processo por cerca de 10 minutos, até que a mistura comece a engrossar e a soltar do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro. Desligue o fogo e espere esfriar antes de utilizar.

Em outra panela média, faça a cobertura juntando a margarina sem sal, o açúcar refinado, o chocolate em pó e o leite líquido integral, misturando ainda com o fogo desligado até sumir com todos os grumos. Leve ao fogo médio-baixo, mexendo sem parar por aproximadamente 12 minutos, até que a calda encorpada fique brilhante e alcance o ponto ideal de cobertura cremosa. Desligue o fogo e aguarde 5 minutos para poder utilizar na montagem do bolo. 

Por fim, com o bolo já frio, utilize uma faca longa e serrilhada para cortá-lo horizontalmente ao meio, dividindo em duas camadas. Posicione a primeira metade em um prato de servir, fure levemente com o auxílio de um garfo e regue com uma parte da calda.

Após isso, espalhe todo o recheio de maneira uniforme com uma espátula, cubra com a segunda metade da massa e regue o topo com o restante da calda. Finalize despejando a cobertura de chocolate ainda morna sobre o bolo, de modo que ela escorra naturalmente pelas laterais. Leve à geladeira por 45 minutos para firmar antes de servir.

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Tags:

Receita Bolo Prestígio

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