Aprenda a fazer bolo prestígio com recheio cremoso e cobertura de chocolate

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00
A combinação de chocolate e coco é um clássico que aparece em diferentes sobremesas. Entre elas está o bolo prestígio, uma opção que pode ser servida no café da tarde em família ou em comemorações de aniversário.
Com sabor semelhante ao doce que dá nome à receita, o bolo reúne uma massa úmida, recheio de coco cremoso (o famoso beijinho) e cobertura de chocolate.
O preparo demanda um pouco de tempo, mas conta com etapas simples. A seguir, confira o passo a passo para fazer essa versão do bolo em casa.
6 dicas para preparar o bolo prestígio perfeito
Massa
3 ovos;
Meia xícara (chá) de óleo;
1 xícara (chá) de leite líquido integral;
1 xícara (chá) de açúcar refinado;
2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
1 xícara (chá) de chocolate em pó;
Coco ralado (a gosto).
Calda
Leite de coco;
Leite líquido integral;
Açúcar refinado.
Recheio
1 lata (ou caixinha) de leite condensado;
1 colher (sopa) de margarina sem sal;
100 g de coco ralado.
Cobertura
1 colher (sopa) de margarina sem sal;
1 xícara (chá) de açúcar refinado;
Meia xícara (chá) de chocolate em pó;
Meia xícara (chá) de leite líquido integral.
Para começar, prepare a massa batendo no liquidificador os ovos, o óleo e o leite líquido integral durante 3 minutos, reservando a mistura em seguida. Em um recipiente à parte, incorpore o açúcar refinado, a farinha de trigo, o fermento em pó, o chocolate em pó e o coco ralado a gosto.
Misture o líquido batido com os ingredientes secos até que a massa adquira uma consistência homogênea. Transfira para uma forma, previamente untada, e leve ao forno médio a 180°C já preaquecido. Deixe assar por 30 minutos ou até que o palito saia limpo. Aguarde esfriar completamente antes de desenformar.
Enquanto o bolo assa e esfria, prepare a calda para umedecer a massa misturando em um recipiente o leite de coco, o leite líquido integral e o açúcar refinado. Utilize um batedor de arame para mexer bem até que o açúcar se dissolva por completo e o líquido fique uniforme. Reserve para a hora da montagem.
Para o recheio, coloque em uma panela média o leite condensado, a margarina sem sal e o coco ralado, levando ao fogo baixo e mexendo constantemente para evitar que grude ou queime no fundo. Continue o processo por cerca de 10 minutos, até que a mistura comece a engrossar e a soltar do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro. Desligue o fogo e espere esfriar antes de utilizar.
Em outra panela média, faça a cobertura juntando a margarina sem sal, o açúcar refinado, o chocolate em pó e o leite líquido integral, misturando ainda com o fogo desligado até sumir com todos os grumos. Leve ao fogo médio-baixo, mexendo sem parar por aproximadamente 12 minutos, até que a calda encorpada fique brilhante e alcance o ponto ideal de cobertura cremosa. Desligue o fogo e aguarde 5 minutos para poder utilizar na montagem do bolo.
Por fim, com o bolo já frio, utilize uma faca longa e serrilhada para cortá-lo horizontalmente ao meio, dividindo em duas camadas. Posicione a primeira metade em um prato de servir, fure levemente com o auxílio de um garfo e regue com uma parte da calda.
Após isso, espalhe todo o recheio de maneira uniforme com uma espátula, cubra com a segunda metade da massa e regue o topo com o restante da calda. Finalize despejando a cobertura de chocolate ainda morna sobre o bolo, de modo que ela escorra naturalmente pelas laterais. Leve à geladeira por 45 minutos para firmar antes de servir.