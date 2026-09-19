Aprenda a fazer brigadeiro cremoso que não açucara

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Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:00
O segredo para conseguir um brigadeiro cremoso está principalmente no controle do fogo e no tempo de preparo. A mistura precisa ser mexida constantemente para não grudar no fundo da panela e deve ser retirada do fogo antes de cozinhar demais, já que continua ganhando consistência enquanto esfria.
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1 lata ou caixinha de leite condensado (395 g)
3 colheres de sopa de chocolate em pó
1 colher de sopa de manteiga
Chocolate granulado a gosto
Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Misture bem os ingredientes antes de ligar o fogo para que o chocolate se incorpore completamente.
Leve ao fogo baixo e mexa sem parar com uma colher ou espátula, passando também pelas laterais e pelo fundo da panela. Continue o processo até a mistura começar a desgrudar do fundo.
Para fazer um brigadeiro de colher, desligue o fogo assim que a massa estiver mais cremosa e ainda cair lentamente da colher. Se a intenção for enrolar os doces, deixe cozinhar por mais alguns minutos, até que a massa fique mais firme e desgrude completamente do fundo da panela.
Transfira o brigadeiro para um prato untado com manteiga e espere esfriar. Para enrolar, passe um pouco de manteiga nas mãos, modele pequenas porções da massa e finalize com chocolate granulado.
Um dos principais erros é deixar a mistura tempo demais no fogo. O brigadeiro tende a endurecer conforme esfria, por isso o ponto na panela deve ser um pouco mais macio do que a textura desejada para o doce pronto.
Outro cuidado é manter o fogo baixo e mexer constantemente. Dessa forma, a mistura cozinha de maneira uniforme e diminui o risco de queimar ou formar uma camada mais dura no fundo da panela.
O brigadeiro também pode ser utilizado como recheio ou cobertura de bolos e outras sobremesas. Nesse caso, o ideal é retirar do fogo quando a massa estiver bem cremosa, garantindo que ela permaneça fácil de espalhar depois de fria.