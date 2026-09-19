RECEITA

Aprenda a fazer brigadeiro cremoso que não açucara

Receita tradicional leva poucos ingredientes e pode ser preparada para comer de colher ou enrolar

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:00

Saiba como fazer brigadeiro perfeito Crédito: Reprodução | Nestlé

O brigadeiro é um dos doces mais tradicionais das festas brasileiras e também uma opção prática para matar a vontade de comer algo doce. Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita pode ganhar uma textura cremosa e ficar no ponto ideal para servir de diferentes formas.



O segredo para conseguir um brigadeiro cremoso está principalmente no controle do fogo e no tempo de preparo. A mistura precisa ser mexida constantemente para não grudar no fundo da panela e deve ser retirada do fogo antes de cozinhar demais, já que continua ganhando consistência enquanto esfria.

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Ingredientes

1 lata ou caixinha de leite condensado (395 g)

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga

Chocolate granulado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Misture bem os ingredientes antes de ligar o fogo para que o chocolate se incorpore completamente.

Leve ao fogo baixo e mexa sem parar com uma colher ou espátula, passando também pelas laterais e pelo fundo da panela. Continue o processo até a mistura começar a desgrudar do fundo.

Para fazer um brigadeiro de colher, desligue o fogo assim que a massa estiver mais cremosa e ainda cair lentamente da colher. Se a intenção for enrolar os doces, deixe cozinhar por mais alguns minutos, até que a massa fique mais firme e desgrude completamente do fundo da panela.

Transfira o brigadeiro para um prato untado com manteiga e espere esfriar. Para enrolar, passe um pouco de manteiga nas mãos, modele pequenas porções da massa e finalize com chocolate granulado.

Como deixar o brigadeiro mais cremoso?

Um dos principais erros é deixar a mistura tempo demais no fogo. O brigadeiro tende a endurecer conforme esfria, por isso o ponto na panela deve ser um pouco mais macio do que a textura desejada para o doce pronto.

Outro cuidado é manter o fogo baixo e mexer constantemente. Dessa forma, a mistura cozinha de maneira uniforme e diminui o risco de queimar ou formar uma camada mais dura no fundo da panela.