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Kamila Macedo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:13
Dias chuvosos, em que a brisa tende a ficar mais fria, pedem uma comida quentinha para tornar os momentos em casa mais aconchegantes. Esse caldo de ervilha bem temperado, que leva linguiça calabresa, bacon e paio para dar sabor ao preparo, é uma ótima opção para aquecer os dias frios.
Fácil de fazer, a receita utiliza apenas uma panela de pressão e uma frigideira para o refogado. Em cerca de 25 minutos de preparo, você tem um caldo encorpado e cheio de sabor para servir no almoço ou no jantar.
Para acompanhar, pães e torradas são ótimas escolhas. O caldo também pode ser finalizado com bacon crocante, cheiro-verde, parmesão ralado ou croutons, que acrescentam diferentes texturas e sabores ao prato.
Dicas para preparar e servir o caldo de ervilha
50 gramas de bacon;
1,2 litro de água;
150 gramas de linguiça calabresa (ou 1 gomo);
150 gramas de paio (ou 1 gomo);
250 gramas de ervilha seca (1 e 1/4 de xícara de chá);
Sal a gosto;
1/2 cebola (80 gramas);
2 dentes de alho;
1 tomate grande;
3 colheres de sopa de azeite.
Antes de começar, organize todos os ingredientes sobre a bancada. Se quiser facilitar o corte do bacon, deixe o ingrediente no congelador por alguns minutos para que fique mais firme. Em seguida, retire a pele e corte a carne em cubinhos. Remova também a pele da calabresa e do paio. Fatie os embutidos em rodelas finas. Descasque e pique a cebola em cubinhos e corte o alho.
Para preparar o tomate, faça um corte em formato de X na parte inferior e coloque-o em uma panela com água fervente por cerca de 30 segundos. Retire e transfira imediatamente para uma tigela com água gelada, interrompendo o cozimento. Quando estiver frio, remova a pele com as mãos e corte a polpa em cubinhos.
Em uma panela de pressão sem a tampa, aqueça um fio de azeite em fogo alto. Acrescente o bacon e frite até dourar. Junte a calabresa e o paio e continue refogando por aproximadamente 1 minuto, mexendo para que os ingredientes dourem por igual. Retire as carnes da panela e reserve.
Na mesma panela, coloque as ervilhas secas, a água e o sal. Tampe e, assim que pegar pressão, abaixe o fogo e cozinhe por 12 minutos.
Enquanto as ervilhas cozinham, prepare o refogado. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite restante. Adicione a cebola e refogue por cerca de 2 minutos, até ficar translúcida. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto, até liberar o aroma. Por último, junte o tomate picado e refogue por aproximadamente 1 minuto, até começar a murchar. Desligue o fogo e reserve.
Após o tempo de cozimento, desligue a panela de pressão e espere a pressão sair naturalmente antes de abrir. Acrescente o bacon, a calabresa e o paio reservados. Em seguida, junte o refogado de tomate e misture bem. Prove e, se necessário, ajuste o sal.
Sirva o caldo de ervilha ainda quente, acompanhado de fatias de pão ou torradas.