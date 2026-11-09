RECEITA

Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro

Massa frita leva uma cobertura de açúcar e canela e pode ser recheada com doce de leite, chocolate ou creme de avelã

Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:05

Aprenda a como preparar o churros tradicional com casquinha crocante e recheios variados Crédito: LipeBorges_Foto | Shutterstock

O churros é uma ótima opção de lanche para quem quer impressionar e testar habilidades na cozinha. A massa frita ganha uma crosta adocicada com a mistura de açúcar e canela, enquanto o recheio pode variar de acordo com a sua preferência: um doce de leite marcante, que harmoniza com a receita; um chocolate meio amargo, para criar contraste de sabores; ou até um creme de avelã, que traz mais untuosidade.

Segundo a chef Helena Rizzo, durante a 9ª temporada do MasterChef Brasil, a receita tem origem na Espanha e em Portugal. Com o tempo, porém, se tornou popular em diferentes partes do mundo e conquistou espaço entre os doces apreciados pelos brasileiros.

Ingredientes

2/3 de xícara de chá de água (150 ml);

1 e 1/2 colher de sopa de açúcar;

3 colheres de sopa de manteiga (40 gramas);

1 pitada de sal;

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo (110 gramas);

2 ovos médios;

1/2 xícara de chá de açúcar para decorar (100 gramas);

1 colher de sopa de canela para decorar.

Dicas para preparar churros 1 de 4

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio-alto, coloque a água, o açúcar, a manteiga e o sal. Misture os ingredientes e aguarde até que a manteiga derreta. Quando a água começar a ferver, peneire a farinha de trigo diretamente na panela e mexa com uma espátula por cerca de 3 a 5 minutos, até obter uma massa mais firme e menos pegajosa.



Transfira a massa para uma tigela e espere aproximadamente 2 minutos para que esfrie levemente. Quebre o primeiro ovo em um recipiente separado e acrescente à mistura, mexendo bem até incorporá-lo. Em seguida, adicione o segundo ovo e continue mexendo até formar uma massa pegajosa.

Encaixe o bico próprio para churros em um saco de confeiteiro e corte a ponta. Apoie o saco em um copo grande para facilitar o preenchimento e coloque a massa dentro dele. Depois, leve à geladeira por aproximadamente 1 hora.

Corte pedaços de papel-manteiga no tamanho desejado para os churros. Com o saco de confeiteiro, modele a massa sobre cada pedaço e corte as extremidades com uma tesoura de cozinha. Prepare dois churros por vez, colocando-os lado a lado no papel.

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio-baixo. Para verificar se está na temperatura adequada, coloque um pequeno pedaço de massa: se começar a borbulhar imediatamente, o óleo estará quente. Com cuidado, coloque o papel-manteiga com os dois churros na panela e aguarde cerca de 30 segundos. Vire os doces, retire o papel e descarte. Com o auxílio de uma pinça, doure todos os lados. Depois, retire os churros e deixe-os escorrer em uma grade ou em um prato forrado com papel-toalha.

Em um prato, misture o açúcar e a canela. Passe os churros ainda quentes pela mistura até que fiquem completamente cobertos.

Para rechear, faça um furo em cada churro com um palito de churrasco, abrindo espaço para o doce. Coloque o doce de leite em outro saco de confeiteiro, dessa vez com um bico mais fino, e preencha os churros.