RECEITA

Aprenda a fazer clássico molho à bolonhesa

Feito à base de tomate, carne moída e legumes, o preparo pode acompanhar massas, lasanhas e polentas

Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00

O molho à bolonhesa é uma excelente opção para rechear uma lasanha Crédito: Sophie_Marie | Shutterstock

Clássico da culinária italiana, o molho à bolonhesa é uma opção versátil para incrementar diferentes pratos. Preparado com carne moída, tomate, cenoura e salsão, a receita ganha sabor graças ao cozimento lento, que permite a integração completa dos ingredientes.

Embora seja tradicionalmente servido com macarrão, o acompanhamento também combina com outros pratos, como polenta, lasanha, nhoque e purê. Ele pode ser preparado em maior quantidade e mantido no congelador por até três meses.

Dicas para um molho à bolonhesa ainda melhor 1 de 7

Ingredientes

1 kg de patinho moído;

1 cebola;

2 cenouras;

2 talos de salsão;

2 colheres (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) de manteiga;

2 xícaras (chá) de leite;

2 xícaras (chá) de vinho branco seco;

2 latas de tomate pelado com líquido (400g);

noz-moscada ralada na hora a gosto;

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Modo de preparo

Lave e seque as cenouras e os talos de salsão. Descasque as cenouras e corte-as em cubinhos. Retire as folhas do salsão e pique os talos da mesma forma. Descasque e pique a cebola em pedaços pequenos.

Em uma panela média, coloque o óleo e a manteiga e leve ao fogo médio. Quando aquecer, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue por mais três minutos, mexendo sempre.

Junte a carne moída e desmanche os pedaços com um garfo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que o ingrediente perca a coloração rosada.

Adicione o leite e mexa até que o líquido evapore completamente. Após esse passo, tempere com noz-moscada ralada na hora e acrescente o vinho branco. Deixe cozinhar até secar, sem parar de mexer.

Abaixe o fogo, junte os tomates pelados com o líquido da lata e cozinhe por cerca de três horas, com a panela semitampada. Mantenha a chama bem baixa para evitar que a mistura queime ou grude no fundo, mexendo de vez em quando.