Aprenda a fazer clássico molho à bolonhesa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00
Clássico da culinária italiana, o molho à bolonhesa é uma opção versátil para incrementar diferentes pratos. Preparado com carne moída, tomate, cenoura e salsão, a receita ganha sabor graças ao cozimento lento, que permite a integração completa dos ingredientes.
Embora seja tradicionalmente servido com macarrão, o acompanhamento também combina com outros pratos, como polenta, lasanha, nhoque e purê. Ele pode ser preparado em maior quantidade e mantido no congelador por até três meses.
Dicas para um molho à bolonhesa ainda melhor
1 kg de patinho moído;
1 cebola;
2 cenouras;
2 talos de salsão;
2 colheres (sopa) de óleo
4 colheres (sopa) de manteiga;
2 xícaras (chá) de leite;
2 xícaras (chá) de vinho branco seco;
2 latas de tomate pelado com líquido (400g);
noz-moscada ralada na hora a gosto;
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.
Lave e seque as cenouras e os talos de salsão. Descasque as cenouras e corte-as em cubinhos. Retire as folhas do salsão e pique os talos da mesma forma. Descasque e pique a cebola em pedaços pequenos.
Em uma panela média, coloque o óleo e a manteiga e leve ao fogo médio. Quando aquecer, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue por mais três minutos, mexendo sempre.
Junte a carne moída e desmanche os pedaços com um garfo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que o ingrediente perca a coloração rosada.
Adicione o leite e mexa até que o líquido evapore completamente. Após esse passo, tempere com noz-moscada ralada na hora e acrescente o vinho branco. Deixe cozinhar até secar, sem parar de mexer.
Abaixe o fogo, junte os tomates pelados com o líquido da lata e cozinhe por cerca de três horas, com a panela semitampada. Mantenha a chama bem baixa para evitar que a mistura queime ou grude no fundo, mexendo de vez em quando.
Durante o cozimento, mantenha água quente à disposição e adicione pequenas quantidades sempre que necessário para evitar que o preparo seque. Ao todo, será utilizado aproximadamente um litro de água.