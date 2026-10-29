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Aprenda a fazer clássico molho à bolonhesa

Feito à base de tomate, carne moída e legumes, o preparo pode acompanhar massas, lasanhas e polentas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00

Uma das receitas que
O molho à bolonhesa é uma excelente opção para rechear uma lasanha Crédito: Sophie_Marie | Shutterstock

Clássico da culinária italiana, o molho à bolonhesa é uma opção versátil para incrementar diferentes pratos. Preparado com carne moída, tomate, cenoura e salsão, a receita ganha sabor graças ao cozimento lento, que permite a integração completa dos ingredientes.

Embora seja tradicionalmente servido com macarrão, o acompanhamento também combina com outros pratos, como polenta, lasanha, nhoque e purê. Ele pode ser preparado em maior quantidade e mantido no congelador por até três meses.

Dicas para um molho à bolonhesa ainda melhor

Respeite o tempo de cozimento: O fogo baixo e o cozimento prolongado ajudam a apurar os sabores e deixam o molho mais encorpado. Mexa de tempos em tempos para evitar que grude no fundo da panela.  por Imagem gerada por IA
Corte os legumes em cubinhos: Pique a cebola, a cenoura e o salsão em pedaços pequenos e uniformes. Assim, eles cozinham por igual e se integram melhor à carne e ao tomate. (Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock) por Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock
Misture o molho à massa: Em vez de apenas despejar a receita por cima, coloque a massa cozida na panela com a bolonhesa e envolva-a por alguns instantes no preparo. (Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock) por Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock
Escolha massas que combinem: Tagliatelle, pappardelle e fettuccine são boas opções. Opções mais largas ajudam a reter o molho, mas o espaguete também pode ser utilizado. (Imagem: rahmi ayu | Shutterstock) por Imagem: rahmi ayu | Shutterstock
Experimente outros acompanhamentos: A bolonhesa também fica saborosa com polenta cremosa, nhoque e lasanha, além de servir como base para recheios e outras preparações. (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) por Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock
Congele em porções: Divida o molho em recipientes apropriados ou em sacos próprios para alimentos. O preparo pode ser mantido no congelador por até três meses. (Imagem: stockcreations| Shutterstock) por
A escolha da carne: Embora o patinho seja excelente por conter menos gordura, misturar a carne bovina com um pouco de carne suína moída garante ainda mais suculência e autenticidade à receita. (Imagem: alex9500 | Adobe Stock) por
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Respeite o tempo de cozimento: O fogo baixo e o cozimento prolongado ajudam a apurar os sabores e deixam o molho mais encorpado. Mexa de tempos em tempos para evitar que grude no fundo da panela.  por Imagem gerada por IA

Ingredientes

1 kg de patinho moído;

1 cebola;

2 cenouras;

2 talos de salsão;

2 colheres (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) de manteiga;

2 xícaras (chá) de leite;

2 xícaras (chá) de vinho branco seco;

2 latas de tomate pelado com líquido (400g);

noz-moscada ralada na hora a gosto;

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Modo de preparo

Lave e seque as cenouras e os talos de salsão. Descasque as cenouras e corte-as em cubinhos. Retire as folhas do salsão e pique os talos da mesma forma. Descasque e pique a cebola em pedaços pequenos.

Em uma panela média, coloque o óleo e a manteiga e leve ao fogo médio. Quando aquecer, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue por mais três minutos, mexendo sempre.

Junte a carne moída e desmanche os pedaços com um garfo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que o ingrediente perca a coloração rosada.

Adicione o leite e mexa até que o líquido evapore completamente. Após esse passo, tempere com noz-moscada ralada na hora e acrescente o vinho branco. Deixe cozinhar até secar, sem parar de mexer.

Abaixe o fogo, junte os tomates pelados com o líquido da lata e cozinhe por cerca de três horas, com a panela semitampada. Mantenha a chama bem baixa para evitar que a mistura queime ou grude no fundo, mexendo de vez em quando.

Durante o cozimento, mantenha água quente à disposição e adicione pequenas quantidades sempre que necessário para evitar que o preparo seque. Ao todo, será utilizado aproximadamente um litro de água. 

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Receita Molho À Bolonhesa

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