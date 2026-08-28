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Aprenda a fazer cookie de banana e chocolate sem farinha de trigo com apenas 5 ingredientes

Com preparo em apenas 30 minutos, a receita rende cerca de 10 porções, leva poucos ingredientes e é perfeita para garantir um lanche da tarde nutritivo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:00

Cookie de banana com aveia
Cookie de banana com aveia Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Preparar uma fornada de cookies de banana com aveia e chocolate pode ser uma excelente alternativa para variar o cardápio. Pronta em apenas 30 minutos e com rendimento de 10 porções, a receita garante um lanche da tarde nutritivo ao reunir ingredientes como banana e aveia. 

A combinação une a doçura natural da fruta ao toque marcante do chocolate meio amargo, resultando em um doce caseiro e equilibrado acrescentar na rotina.

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Ingredientes

2 bananas amassadas;

200 g de aveia em flocos;

3 colheres (sopa) de mel;

2 colheres (sopa) de óleo de coco;

50 g de chocolate meio amargo picado;

Chocolate meio amargo picado a gosto para finalizar.

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana, a aveia, o mel e o óleo de coco. Deixe a massa descansar por 10 minutos para que a aveia absorva os líquidos. Em seguida, adicione o chocolate meio amargo picado e incorpore bem.

Retire porções da mistura com uma colher de sopa, molde bolinhas com as mãos e acomode-as em uma assadeira untada, pressionando levemente cada uma até formar um disco.

Decore a superfície dos cookies com pedaços de chocolate picado e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos. Depois de assar, está pronto para servir.

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Tags:

Culinária Receitas Gastronomia Cookie

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