Aprenda a fazer cookie de banana e chocolate sem farinha de trigo com apenas 5 ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:00
Preparar uma fornada de cookies de banana com aveia e chocolate pode ser uma excelente alternativa para variar o cardápio. Pronta em apenas 30 minutos e com rendimento de 10 porções, a receita garante um lanche da tarde nutritivo ao reunir ingredientes como banana e aveia.
A combinação une a doçura natural da fruta ao toque marcante do chocolate meio amargo, resultando em um doce caseiro e equilibrado acrescentar na rotina.
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Ingredientes
2 bananas amassadas;
200 g de aveia em flocos;
3 colheres (sopa) de mel;
2 colheres (sopa) de óleo de coco;
50 g de chocolate meio amargo picado;
Chocolate meio amargo picado a gosto para finalizar.
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a banana, a aveia, o mel e o óleo de coco. Deixe a massa descansar por 10 minutos para que a aveia absorva os líquidos. Em seguida, adicione o chocolate meio amargo picado e incorpore bem.
Retire porções da mistura com uma colher de sopa, molde bolinhas com as mãos e acomode-as em uma assadeira untada, pressionando levemente cada uma até formar um disco.
Decore a superfície dos cookies com pedaços de chocolate picado e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos. Depois de assar, está pronto para servir.