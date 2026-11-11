Aprenda a fazer cookies com gotas de chocolate

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 17:06
Os cookies são uma opção prática para quem gosta de preparar doces em casa. Com diferentes possibilidades de ingredientes, os biscoitos podem levar gotas de chocolate ao leite, amargo ou branco, além de combinações com uvas-passas e amendoim.
Nesta receita, o chocolate amargo 70% cacau ajuda a equilibrar a doçura da massa. Para quem prefere um resultado mais doce, é possível substituí-lo por gotas de chocolate ao leite. Outro diferencial é a possibilidade de congelar os biscoitos ainda crus e assar apenas a quantidade desejada, tornando o preparo mais prático para diferentes ocasiões.
Dicas para preparar cookies perfeitos
200 g de chocolate amargo 70% cacau em gotas (cerca de 1 ½ xícara);
100 g de manteiga gelada em cubos;
½ xícara (chá) de açúcar mascavo;
⅓ de xícara (chá) de açúcar;
1¾ de xícara (chá) de farinha de trigo;
1 colher (chá) de fermento em pó;
⅛ de colher (chá) de bicarbonato de sódio;
1 pitada de sal;
1 ovo.
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato de sódio e o sal. Em outro recipiente pequeno, quebre o ovo e reserve.
Na batedeira, coloque a manteiga gelada e bata por cerca de 20 segundos, apenas para deixá-la levemente macia. Não é necessário atingir o ponto de pomada. Em seguida, acrescente o açúcar mascavo e o açúcar refinado e bata por mais 30 segundos, até formar uma farofa úmida.
Adicione as gotas de chocolate e bata somente até incorporá-las à mistura. Depois, junte os ingredientes secos e bata por alguns segundos, até obter uma farofa mais seca. Acrescente o ovo e bata por aproximadamente 1 minuto, até a massa ficar úmida e sem pedaços de farinha. O importante é misturar os ingredientes de maneira uniforme, sem bater em excesso, para evitar que os cookies fiquem pesados.
Para modelar, separe ¼ de xícara (chá) da massa para cada biscoito, pressionando e nivelando a porção no medidor. Esse cuidado ajuda a manter todos os cookies do mesmo tamanho e garante que assem por igual. Com as mãos, forme bolas e achate cada uma para formar discos.
Distribua os discos em uma assadeira grande, deixando cerca de 2 cm de espaço entre eles. Leve ao congelador por pelo menos 1 hora e 30 minutos, para preservar a textura dos biscoitos, que ficam crocantes por fora e úmidos por dentro.
Quando faltarem 30 minutos para terminar o tempo de congelamento, preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média). Depois, leve a assadeira diretamente ao forno e asse por aproximadamente 15 minutos. Observe o ponto: os cookies devem crescer e ficar levemente dourados nas laterais, mas ainda macios no centro. A casquinha ficará crocante durante o resfriamento.
Retire do forno e aguarde 15 minutos antes de consumir. Esse tempo permite que os biscoitos terminem de firmar, mantendo o contraste entre a parte externa crocante e o interior macio. Sirva a seguir.