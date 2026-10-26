RECEITA

Aprenda a fazer crème brûlée, clássica sobremesa da culinária francesa

Veja o segredo para acertar o ponto do creme e conquistar a famosa casquinha crocante de caramelo em casa

Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:00

Crème brûlée une uma base cremosa e uma casquinha crocante de açúcar caramelizado Crédito: Jerome.Romme | Shutterstock

O crème brûlée é um dos grandes clássicos da confeitaria francesa, famoso pelo contraste perfeito entre a suavidade do creme de baunilha e a crocância da casquinha de açúcar caramelizado. Nessa receita, o segredo está no cuidado com a temperatura do creme de leite e na agilidade para misturar com as gemas, garantindo, assim, uma textura cremosa que derrete na boca.



Dicas para um crème brûlée perfeito 1 de 2

Ingredientes

4 gemas;



300 ml de creme de leite fresco;

1/2 xícara de açúcar refinado;

1 colher de sopa de açúcar refinado (para finalizar);

1 colher de chá de extrato ou essência de baunilha.

Modo de preparo

Em uma tigela grande, comece peneirando as gemas para remover qualquer película que possa deixar cheiro ou sabor indesejado. Em seguida, adicione o açúcar. Com o auxílio de um fouet, misture bem até obter uma consistência homogênea e reserve. Você pode utilizar a batedeira também nessa etapa.

Em uma panela, aqueça o creme de leite com o extrato ou essência de baunilha em fogo baixo até comecem a surgir pequenas bolhas nas laterais, tomando cuidado para não deixar ferver. Despeje esse creme aquecido sobre a mistura de gemas com açúcar, fazendo isso aos poucos e mexendo sem parar com o fouet para evitar que as gemas cozinhem e formem grumos. Misture bem até incorporar tudo e obter um creme claro e uniforme.

Passe em uma peneira e distribua a mistura em ramequins próprios para forno. Coloque os refratários em uma assadeira e leve para assar em banho-maria (com água morna) a uma temperatura baixa por cerca de 40 minutos. Ao retirar do forno, deixe esfriar completamente em temperatura ambiente e leve à geladeira por no mínimo 6 horas.