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Aprenda a fazer danoninho saudável para a criançada

Prática e nutritiva, esta versão caseira substitui o industrializado com ingredientes naturais e textura cremosa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:55

Danone de morango
Essa receita de danone de morango saudável é feita com iogurte natural, morango, banana e leite de coco em pó Crédito: Imagem gerada por IA

Se você busca alternativas nutritivas para variar os lanches dos pequenos sem recorrer aos produtos industrializados, esta receita de danoninho saudável é a escolha certa. Prática de preparar em casa, ela conquista pelo sabor e pela textura cremosa que lembram o clássico da infância, mas em uma versão totalmente natural.

Dicas para preparar o danoninho saudável em casa

O segredo da cremosidade: O leite de coco em pó garante sabor marcante e consistência firme; se usar a versão líquida, adicione com cautela. por Mycleverway | Shutterstock
Versão vegana: Substitua o iogurte natural por inhame cozido para adaptar a receita para quem consome é vegano. por Imagem gerada por IA
Frutas congeladas: Congele as frutas previamente cortadas para otimizar o tempo na cozinha e garantir o ponto de creme. por Shutterstock
Toque final: Decore com morangos frescos picados, chia e granola para acrescentar cor e textura na hora de servir. por Imagem: Tatiana Frank | Shutterstock
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O segredo da cremosidade: O leite de coco em pó garante sabor marcante e consistência firme; se usar a versão líquida, adicione com cautela. por Mycleverway | Shutterstock

Ingredientes

170 gramas de iogurte natural;

1 banana congelada e bem madura;

200 gramas de morangos congelados;

2 colheres de sopa de leite de coco em pó.

Modo de preparo

Para começar, coloque no liquidificador a banana, os morangos e o leite de coco em pó. Bata por cerca de 3 minutos ou até que a mistura fique homogênea. Dica importante: utilize as frutas já cortadas e congeladas para facilitar o processo e garantir a consistência ideal.

Em seguida, junte o iogurte natural à mistura e bata por mais 3 minutos. Caso decida substituir o leite de coco em pó por uma versão líquida, adicione o ingrediente aos poucos para que o creme não fique líquido demais e perca o ponto perfeito.

Após bater bem, transfira o creme para um recipiente grande e leve à geladeira para gelar antes de servir. Na hora de servir, você pode caprichar na apresentação decorando com pedacinhos de morangos frescos, granola e chia.

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Tags:

Receita Danone de Morango

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