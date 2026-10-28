Aprenda a fazer danoninho saudável para a criançada

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:55
Se você busca alternativas nutritivas para variar os lanches dos pequenos sem recorrer aos produtos industrializados, esta receita de danoninho saudável é a escolha certa. Prática de preparar em casa, ela conquista pelo sabor e pela textura cremosa que lembram o clássico da infância, mas em uma versão totalmente natural.
Dicas para preparar o danoninho saudável em casa
170 gramas de iogurte natural;
1 banana congelada e bem madura;
200 gramas de morangos congelados;
2 colheres de sopa de leite de coco em pó.
Para começar, coloque no liquidificador a banana, os morangos e o leite de coco em pó. Bata por cerca de 3 minutos ou até que a mistura fique homogênea. Dica importante: utilize as frutas já cortadas e congeladas para facilitar o processo e garantir a consistência ideal.
Em seguida, junte o iogurte natural à mistura e bata por mais 3 minutos. Caso decida substituir o leite de coco em pó por uma versão líquida, adicione o ingrediente aos poucos para que o creme não fique líquido demais e perca o ponto perfeito.
Após bater bem, transfira o creme para um recipiente grande e leve à geladeira para gelar antes de servir. Na hora de servir, você pode caprichar na apresentação decorando com pedacinhos de morangos frescos, granola e chia.