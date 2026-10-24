RECEITA

Aprenda a fazer empadão de forno com recheio cremoso de camarão

Prático de fazer, prato combina massa amanteigada que derrete na boca a um recheio bem temperado

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17:00

Empadão de camarão Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock

O empadão de camarão é uma daquelas receitas capazes de transformar qualquer almoço em momento especial. Além de ser super fácil e simples de preparar, o prato garante um resultado incrível ao combinar uma massa leve que desmancha a cada garfada a um recheio generoso.



Com o sabor marcante do camarão e a cremosidade do requeijão e do creme de leite, esse clássico da culinária brasileira é a opção perfeita para preparar no almoço de domingo e impressionar toda a família sem complicação na cozinha.

Dicas para o empadão de camarão perfeito 1 de 5

Ingredientes

Recheio

800 gramas de camarão limpo;

200 gramas de requeijão cremoso;

Sal a gosto;

Noz-moscada a gosto;

Mix de ervas a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

1 fio de azeite;

1 cebola pequena;

4 dentes de alho;

1 tomate;

1/2 pacotinho de extrato de tomate (140 gramas);

2 colheres de sopa de farinha de trigo (20 gramas);

200 ml de caldo de camarão;

1 caixa de creme de leite (200 gramas);

Azeitona a gosto;

Salsinha a gosto.

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento (350 gramas);

1 xícara de chá + 1 colher de sopa de manteiga (250 gramas);

2 gemas;

Sal a gosto;

Clara ou água (se necessário para dar liga).

Modo de preparo

Para começar, corte os pimentões e o tomate (sem sementes) em cubos pequenos e pique a cebola, o alho e a salsinha. Em seguida, tempere os camarões com sal, noz-moscada, mix de ervas e pimenta-do-reino, deixando marinar na geladeira por cerca de 10 minutos para absorver bem os temperos.

Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e doure os camarões em pequenas porções para não acumular água, selando de ambos os lados. Reserve todos os camarões grelhados e, na mesma panela, adicione mais um fio de azeite para refogar a cebola até ficar transparente, juntando o alho na sequência até dourar levemente.

Adicione o tomate picado e misture até murchar, incorporando o extrato de tomate logo em seguida. Com o fogo baixo, acrescente a farinha de trigo e mexa bem para cozinhá-la, adicionando o caldo de camarão aos poucos sem parar de mexer até a mistura engrossar. Cozinhe por mais dois minutos e desligue o fogo.

Com o fogo desligado, misture o creme de leite, as azeitonas e os camarões reservados. Faça os ajustes finais de tempero com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, finalizando com a salsinha fresca picada e deixando o recheio esfriar por completo antes de montar a torta.

Para preparar a massa, misture em uma tigela a farinha de trigo, a manteiga, as gemas e o sal até obter uma mistura homogênea. Deixe a massa descansar na geladeira por 10 minutos para firmar e, depois disso, divida em duas partes, mantendo uma porção menor reservada para a tampa.

Abra a parte maior da massa diretamente na forma, forrando fundo e laterais e removendo os excessos. Despeje todo o recheio já frio e espalhe o requeijão cremoso por cima. Abra o restante da massa com o auxílio de um rolo, cubra o empadão, sele bem as bordas e faça um pequeno corte em formato de X no centro para permitir a saída do vapor.