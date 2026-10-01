RECEITA

Aprenda a fazer esfiha de carne com massa leve e recheio suculento

Descubra qual é a técnica básica de fermentação para acertar o ponto do salgado em casa usando ingredientes simples

Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:30

Descubra o passo a passo completo para preparar uma esfiha artesanal Crédito: David Salgado Fellow | Shutterstock

Clássico da culinária árabe, a esfiha atravessou fronteiras e conquistou o paladar dos brasileiros, ganhando adaptações regionais que transformaram o salgado em um queridinho nacional.

A esfiha funciona muito bem como prato principal de um lanche caprichado, em reuniões com amigos ou festas de família. Embora exista em formatos variados – como a versão aberta –, a escolhida aqui é a fechada, em formato triangular, ideal para manter o recheio bem úmido.

Veja como preparar essa iguaria passo a passo, desde a manipulação da massa até a montagem com o tradicional recheio de carne moída. Mas não se restrinja a apenas esse sabor: explore outras opções com sua criatividade, testando combinações como frango desfiado cremoso, queijos variados ou vegetais.

3 dicas para fazer a esfiha perfeita 1 de 3

Ingredientes

Massa

250 ml de leite morno;

3 colheres de sopa de margarina;

10 g de fermento biológico seco;

3 colheres de sopa de óleo;

2 colheres de sopa de açúcar;

1 pitada de sal;

2 ovos;

500 g de farinha de trigo;

2 gemas (para pincelar).

Recheio (sugestão)

400 g de carne moída;

1 cebola pequena picada;

1 tomate picado;

Azeite;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Cheiro-verde picado a gosto.

Modo de preparo

Para garantir que a carne esteja fria e bem temperada na hora de montar, comece preparando o recheio. Leve uma frigideira ao fogo médio com um fio de azeite e doure a cebola picada. Em seguida, acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que a carne perca o tom rosado. Junte o tomate picado e aguarde até que ele murche levemente e os líquidos reduzam. Quando tudo estiver devidamente cozido, desligue o fogo, incorpore a salsinha e a cebolinha, misture bem e reserve para esfriar.

Em uma tigela ampla, junte o leite morno, a margarina, o fermento seco, o óleo, o açúcar, o sal e os ovos, misturando com auxílio de um fouet ou colher. Incorpore a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar até que a mistura comece a ganhar consistência pesada.

Transfira a massa para uma bancada limpa e enfarinhada e inicie o processo de sova. Caso perceba que a textura continua colando excessivamente nas mãos, polvilhe um pouco mais de farinha aos poucos. Sove vigorosamente por cerca de 10 minutos, até que a massa apresente aspecto liso, elástico e uniforme. Em seguida, divida em pequenas porções de aproximadamente 60 gramas cada e faça bolinhas.

Distribua as bolinhas sobre uma assadeira polvilhada com farinha, mantendo espaço entre elas para que possam expandir, e deixe-as descansar por aproximadamente 40 minutos.

Polvilhe levemente a bancada com farinha, pegue uma das bolinhas já descansadas e abra com o auxílio de um rolo até obter um disco uniforme. Posicione de uma a duas colheres do recheio já frio bem no centro da massa aberta.

Para moldar a esfiha fechada, junte duas pontas opostas da massa sobre o recheio e aperte firmemente a partir do meio para formar a primeira aresta. Pegue a ponta restante, puxe em direção ao centro para fechar o formato de um triângulo e pincele os dedos com um toque de água se precisar selar as laterais com firmeza. Repita o processo com todas as porções.