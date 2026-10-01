Aprenda a fazer esfiha de carne com massa leve e recheio suculento

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:30
Clássico da culinária árabe, a esfiha atravessou fronteiras e conquistou o paladar dos brasileiros, ganhando adaptações regionais que transformaram o salgado em um queridinho nacional.
A esfiha funciona muito bem como prato principal de um lanche caprichado, em reuniões com amigos ou festas de família. Embora exista em formatos variados – como a versão aberta –, a escolhida aqui é a fechada, em formato triangular, ideal para manter o recheio bem úmido.
Veja como preparar essa iguaria passo a passo, desde a manipulação da massa até a montagem com o tradicional recheio de carne moída. Mas não se restrinja a apenas esse sabor: explore outras opções com sua criatividade, testando combinações como frango desfiado cremoso, queijos variados ou vegetais.
3 dicas para fazer a esfiha perfeita
Massa
250 ml de leite morno;
3 colheres de sopa de margarina;
10 g de fermento biológico seco;
3 colheres de sopa de óleo;
2 colheres de sopa de açúcar;
1 pitada de sal;
2 ovos;
500 g de farinha de trigo;
2 gemas (para pincelar).
Recheio (sugestão)
400 g de carne moída;
1 cebola pequena picada;
1 tomate picado;
Azeite;
Sal e pimenta-do-reino a gosto;
Cheiro-verde picado a gosto.
Para garantir que a carne esteja fria e bem temperada na hora de montar, comece preparando o recheio. Leve uma frigideira ao fogo médio com um fio de azeite e doure a cebola picada. Em seguida, acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que a carne perca o tom rosado. Junte o tomate picado e aguarde até que ele murche levemente e os líquidos reduzam. Quando tudo estiver devidamente cozido, desligue o fogo, incorpore a salsinha e a cebolinha, misture bem e reserve para esfriar.
Em uma tigela ampla, junte o leite morno, a margarina, o fermento seco, o óleo, o açúcar, o sal e os ovos, misturando com auxílio de um fouet ou colher. Incorpore a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar até que a mistura comece a ganhar consistência pesada.
Transfira a massa para uma bancada limpa e enfarinhada e inicie o processo de sova. Caso perceba que a textura continua colando excessivamente nas mãos, polvilhe um pouco mais de farinha aos poucos. Sove vigorosamente por cerca de 10 minutos, até que a massa apresente aspecto liso, elástico e uniforme. Em seguida, divida em pequenas porções de aproximadamente 60 gramas cada e faça bolinhas.
Distribua as bolinhas sobre uma assadeira polvilhada com farinha, mantendo espaço entre elas para que possam expandir, e deixe-as descansar por aproximadamente 40 minutos.
Polvilhe levemente a bancada com farinha, pegue uma das bolinhas já descansadas e abra com o auxílio de um rolo até obter um disco uniforme. Posicione de uma a duas colheres do recheio já frio bem no centro da massa aberta.
Para moldar a esfiha fechada, junte duas pontas opostas da massa sobre o recheio e aperte firmemente a partir do meio para formar a primeira aresta. Pegue a ponta restante, puxe em direção ao centro para fechar o formato de um triângulo e pincele os dedos com um toque de água se precisar selar as laterais com firmeza. Repita o processo com todas as porções.
Disponha as esfihas montadas em uma assadeira enfarinhada, deixando um espaçamento seguro entre elas, e deixe-as descansar por mais 15 a 20 minutos. Antes de levar ao forno, pincele as gemas batidas por cima de cada salgado para garantir o acabamento perfeito. Asse em forno pré-aquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, ou até que estejam douradas. Retire e sirva.