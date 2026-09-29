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Aprenda a fazer focaccia para o café da tarde

Descubra como preparar em casa esse clássico pão italiano macio por dentro, crocante por fora e pronto em poucos minutos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:02

Focaccia
Essa receita de focaccia tem fermentação rápida e ingredientes simples de serem encontrados Crédito: Imagem gerada por IA

Conhecido como focaccia, este clássico pão italiano se destaca pelo formato achatado, por ser tradicionalmente regado com azeite e por levar o recheio na superfície. Sua massa é super aromática e macia, mas sem abrir mão de uma casquinha crocante irresistível.

A receita é muito prática: não precisa sovar e a fermentação leva apenas cerca de 30 minutos. Rápida, fácil e deliciosa, é uma ótima escolha para surpreender no café da tarde.

Para a cobertura, você pode inovar em versões doces ou salgadas, mas a clássica combinação de tomate-cereja, cebola, queijo e ervas frescas é a sugestão ideal para quem vai preparar a iguaria pela primeira vez.

Veja o passo a passo da focaccia perfeita

Prefira ervas frescas: Utilize raminhos de alecrim fresco, tomilho ou orégano em vez de ervas secas; o aroma e a liberação de óleos essenciais durante o cozimento são incomparáveis. por Reprodução/Receiteria
Use bastante azeite de boa qualidade: O azeite é o grande protagonista da focaccia. Ele não deve ser economizado, pois é o responsável por garantir a casquinha crocante por fora e a maciez por dentro, além de dar umidade à massa. por Reprodução/Receiteria
Capriche na fermentação: Respeite o tempo de descanso para que a massa desenvolva bolhas de ar e dobre de tamanho. Se o ambiente estiver frio, coloque o recipiente em um local abafado para ajudar o fermento a agir. por Reprodução/Receiteria
Finalize com sal grosso ou flor de sal: Polvilhar flor de sal ou sal grosso quebrado por cima logo antes de assar cria pontos de contraste deliciosos de sabor que realçam todas as notas do azeite e das ervas. por Reprodução/Receiteria
Cuidado com as cavidades: Na hora de abrir a massa na assadeira, use as pontas dos dedos para afundá-la, criando os característicos buraquinhos. Faça isso com firmeza para marcar, mas cuidado para não perfurar o fundo da massa. por Reprodução/Receiteria
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Prefira ervas frescas: Utilize raminhos de alecrim fresco, tomilho ou orégano em vez de ervas secas; o aroma e a liberação de óleos essenciais durante o cozimento são incomparáveis. por Reprodução/Receiteria

Ingredientes

Massa

1 colher de sopa de fermento biológico seco;

280 ml de água morna (esquente 15 segundos no micro-ondas);

3 colheres de sopa de açúcar refinado;

500 gramas de farinha de trigo;

1/2 xícara de chá de azeite;

1 colher de chá de sal refinado;

1 colher de chá de flor de sal (ou sal grosso quebrado grosseiramente).

Recheio

Azeite a gosto;

Tomatinhos-cereja a gosto;

Ervas frescas a gosto;

Cebola cortada em meia-lua;

Queijos a gosto;

Embutidos.

Modo de preparo

Para iniciar, é essencial garantir que a água esteja morna, jamais quente ou fria, a fim de evitar danos ao fermento. Com todos os ingredientes separados, comece colocando o fermento, a água morna, o açúcar refinado e 1/3 de xícara de chá da farinha de trigo em uma tigela. Misture bem e deixe a mistura descansar por 15 minutos.

Em seguida, adicione o azeite, o sal e introduza o restante da farinha de trigo aos poucos, mexendo com leveza apenas para incorporar os elementos. Utilizando as mãos e sem realizar o processo de sova, trabalhe a massa até que atinja uma consistência pegajosa e úmida, acrescentando um pouco mais de água se necessário.

Cubra o recipiente com um pano seco e aguarde a fermentação por 30 minutos, ou até que o volume dobre de tamanho (caso o clima esteja frio, o ideal é abrigar a tigela em um local abafado). Logo após o crescimento, transfira a massa para uma assadeira, de preferência retangular, previamente untada com bastante azeite.

Com as pontas dos dedos molhadas ou untadas com azeite, espalhe delicadamente a massa criando pequenas cavidades, tomando cuidado para não perfurá-la. Distribua por cima os tomatinhos-cereja, a cebola, as ervas frescas, os queijos, os embutidos de preferência e a flor de sal ou o sal grosso quebrado, regando toda a superfície generosamente com azeite.

Por fim, leve ao forno preaquecido a 200 ºC por aproximadamente 30 minutos, ou até que a superfície adquira um tom dourado.

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Tags:

Receita Focaccia

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