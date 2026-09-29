Aprenda a fazer focaccia para o café da tarde

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:02
Conhecido como focaccia, este clássico pão italiano se destaca pelo formato achatado, por ser tradicionalmente regado com azeite e por levar o recheio na superfície. Sua massa é super aromática e macia, mas sem abrir mão de uma casquinha crocante irresistível.
A receita é muito prática: não precisa sovar e a fermentação leva apenas cerca de 30 minutos. Rápida, fácil e deliciosa, é uma ótima escolha para surpreender no café da tarde.
Para a cobertura, você pode inovar em versões doces ou salgadas, mas a clássica combinação de tomate-cereja, cebola, queijo e ervas frescas é a sugestão ideal para quem vai preparar a iguaria pela primeira vez.
Veja o passo a passo da focaccia perfeita
Massa
1 colher de sopa de fermento biológico seco;
280 ml de água morna (esquente 15 segundos no micro-ondas);
3 colheres de sopa de açúcar refinado;
500 gramas de farinha de trigo;
1/2 xícara de chá de azeite;
1 colher de chá de sal refinado;
1 colher de chá de flor de sal (ou sal grosso quebrado grosseiramente).
Recheio
Azeite a gosto;
Tomatinhos-cereja a gosto;
Ervas frescas a gosto;
Cebola cortada em meia-lua;
Queijos a gosto;
Embutidos.
Para iniciar, é essencial garantir que a água esteja morna, jamais quente ou fria, a fim de evitar danos ao fermento. Com todos os ingredientes separados, comece colocando o fermento, a água morna, o açúcar refinado e 1/3 de xícara de chá da farinha de trigo em uma tigela. Misture bem e deixe a mistura descansar por 15 minutos.
Em seguida, adicione o azeite, o sal e introduza o restante da farinha de trigo aos poucos, mexendo com leveza apenas para incorporar os elementos. Utilizando as mãos e sem realizar o processo de sova, trabalhe a massa até que atinja uma consistência pegajosa e úmida, acrescentando um pouco mais de água se necessário.
Cubra o recipiente com um pano seco e aguarde a fermentação por 30 minutos, ou até que o volume dobre de tamanho (caso o clima esteja frio, o ideal é abrigar a tigela em um local abafado). Logo após o crescimento, transfira a massa para uma assadeira, de preferência retangular, previamente untada com bastante azeite.
Com as pontas dos dedos molhadas ou untadas com azeite, espalhe delicadamente a massa criando pequenas cavidades, tomando cuidado para não perfurá-la. Distribua por cima os tomatinhos-cereja, a cebola, as ervas frescas, os queijos, os embutidos de preferência e a flor de sal ou o sal grosso quebrado, regando toda a superfície generosamente com azeite.
Por fim, leve ao forno preaquecido a 200 ºC por aproximadamente 30 minutos, ou até que a superfície adquira um tom dourado.