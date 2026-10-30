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Aprenda a fazer icônico espaguete com almôndegas do filme 'A Dama e o Vagabundo'

Prato clássico do romance da Disney é simples de preparar e rende até seis porções

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:35

Em
Em "A Dama e o Vagabundo", Lady e Tramp dividem um espaguete com almôndegas em clima de romance Crédito: Divulgação

A cena em que Lady e Tramp dividem um espaguete com almôndegas sob a luz do luar, na clássica animação “A Dama e o Vagabundo”, é um marco na memória de quem assistiu ao filme. Lançado pela Disney em 1955, o longa aborda o romance entre dois cães que vivem em realidades opostas e se tornou um clássico definitivo.

A receita é simples de reproduzir. As almôndegas ganham um sabor especial ao serem preparadas de forma caseira, acompanhadas por molho de tomate e espaguete al dente. Apesar de o prato ser dividido por dois personagens na telona, a receita rende até seis porções para saborear a sós, com o parceiro (a), com a família ou com os amigos.

Confira truques para preparar o macarrão com almôndegas perfeito

Selar sem lotar a panela: doure as almôndegas em lotes pequenos. Se a frigideira ficar muito cheia, a temperatura cai, a carne começa a soltar água e cozinha em vez de dourar (a crosta dourada é onde está todo o sabor). (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Acidez equilibrada: caso a passata de tomate esteja muito ácida, uma pitada pequena de açúcar ou de bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar o paladar sem alterar o sabor original. (Imagem: Edalin Photography | Shutterstock) por Imagem: Edalin Photography | Shutterstock
Aproveite o fundo da frigideira: o refogado e a base do molho devem ser feitos na mesma frigideira em que as almôndegas foram seladas. Aqueça um gole de vinho tinto seco, caldo quente ou água para raspar todo o queimadinho do fundo. (Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock) por Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock
Como armazenar e congelar: as almôndegas com o molho (sem o macarrão) podem ser mantidas na geladeira por até três dias. Além disso, a combinação de carne e molho pode ser congelada para durar mais tempo. Na hora de consumir, basta aquecer o molho, cozinhar o macarrão e montar o prato. (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) por
Água bem salgada, sem óleo: tempere a água do cozimento generosamente com sal assim que ferver. Dispense o azeite ou o óleo na água — eles criam uma película gordurosa no macarrão que impede o molho de grudar. (Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock) por Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock
Água do cozimento: guarde sempre meia xícara da água do cozimento da massa antes de escorrer. O amido presente nesse líquido é ideal para encorpar o molho e fazer com que ele se fixe perfeitamente aos fios. (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock) por
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Selar sem lotar a panela: doure as almôndegas em lotes pequenos. Se a frigideira ficar muito cheia, a temperatura cai, a carne começa a soltar água e cozinha em vez de dourar (a crosta dourada é onde está todo o sabor). (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Ingredientes

Almôndega

500 g de patinho moído;

½ cebola;

2 dentes de alho;

1 ovo;

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino;

¼ de xícara (chá) de farinha de rosca;

6 ramos de salsinha;

1 colher (chá) de sal;

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto;

Azeite a gosto.

Macarrão e molho

500 g de macarrão espaguete;

4 xícaras (chá) de passata de tomate;

1 cebola;

2 dentes de alho;

2 folhas de louro;

Azeite a gosto;

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto;

Queijo parmesão ralado a gosto para servir;

Folhas de manjericão para servir.

Modo de preparo

Para começar o preparo das almôndegas, descasque e pique fino a cebola e os dentes de alho. Lave, seque e pique a salsinha. Em uma tigela grande, coloque a carne moída e a cebola, temperando com alho, sal e pimenta a gosto. Em um recipiente pequeno à parte, quebre o ovo e junte à carne, para garantir que o ingrediente esteja bom antes da mistura. Amasse bem os ingredientes com as mãos por cerca de dois minutos, forme uma bola com a massa e arremesse contra a tigela algumas vezes para liberar o colágeno, técnica que evita que as almôndegas desmanchem ao fritar.

Em seguida, adicione o queijo parmesão, a salsinha e a farinha de rosca à carne, misturando novamente até incorporar tudo. Para modelar, unte as mãos com azeite e enrole porções no tamanho de uma bola de pingue-pongue, rendendo cerca de 30 unidades. Transfira as almôndegas para uma travessa e reserve.

Em uma panela grande, leve três litros de água ao fogo alto para ferver, reservando para o cozimento do macarrão. Enquanto a água aquece, prepare o molho: descasque e pique a cebola, além de bater os dentes de alho no pilão com uma colher de chá de sal até formar uma pasta.

Aqueça uma frigideira grande de borda alta (ou panela grande) em fogo médio, regue com uma colher de sopa de azeite e doure metade das almôndegas lado a lado, sem amontoar, por cerca de cinco minutos. Mexa a frigideira ocasionalmente para dourar por igual, transfira para uma travessa e repita o processo com o restante da carne, adicionando mais azeite.

Na mesma frigideira em fogo médio, adicione outra colher de sopa de azeite e refogue a cebola com uma pitada de sal por cinco minutos até murchar e dourar. Regue com uma concha de água fervente e raspe o fundo do recipiente para soltar os queimadinhos do fundo. Junte o alho, mexa por um minuto para perfumar, adicione a passata de tomate e as folhas de louro, tempere com pimenta e deixe cozinhar até ferver.

Retorne as almôndegas douradas ao molho, reduza o fogo e cozinhe por mais seis minutos. Em paralelo, assim que a água da panela ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete, cozinhando pelo tempo indicado na embalagem até atingir o ponto al dente e mexendo de vez em quando para soltar os fios.

Com o macarrão cozido, escorra a água e volte o espaguete para a panela. Misture uma xícara de chá do molho de tomate delicadamente com uma pinça para envolver a massa. Por fim, transfira a massa para uma travessa e sirva acompanhada do restante do molho, das almôndegas, do queijo parmesão ralado e das folhas de manjericão a gosto.

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