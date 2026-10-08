Aprenda a fazer mac and cheese, clássico macarrão americano, em uma panela só

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:30
O mac and cheese, que significa literalmente “macarrão com queijo”, é um clássico da culinária americana. Nesta versão, a massa fica cremosa e cheia de sabor, com preparo feito em uma única panela e pronto em cerca de 15 minutos.
O segredo dessa receita está na mostarda de Dijon e na pimenta-de-caiena, que ajudam a equilibrar o sabor dos queijos e deixam o resultado ainda mais marcante.
Dicas para preparar o seu mac and cheese perfeito
1½ xícara (chá) de macarrão caracolino;
¾ de xícara (chá) de queijo cheddar inglês ralado;
¾ de xícara (chá) de queijo muçarela ralado;
1 xícara (chá) de leite;
1 xícara (chá) de água;
2 colheres (sopa) de manteiga gelada;
½ colher (chá) de sal;
2 colheres (chá) de mostarda de Dijon;
1 pitada de pimenta-de-caiena;
Noz-moscada ralada na hora a gosto.
Em uma panela média, coloque o macarrão, a água e o leite. Tempere com o sal e leve ao fogo médio.
Quando começar a ferver, após aproximadamente cinco minutos, abaixe o fogo e cozinhe por mais cinco minutos, mexendo de vez em quando. A massa deve ficar cozida, mas ainda deve haver líquido na panela para formar o molho.
Desligue o fogo, acrescente a manteiga e misture por cerca de dois minutos, até que derreta completamente. Esse intervalo ajuda a reduzir a temperatura da massa e evita que o queijo talhe ao ser incorporado.
Em seguida, adicione o cheddar, a muçarela e a mostarda. Tempere com noz-moscada e pimenta-de-caiena. Misture delicadamente até os queijos derreterem e formarem um molho cremoso. Sirva imediatamente.