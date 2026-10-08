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Aprenda a fazer mac and cheese, clássico macarrão americano, em uma panela só

Prato cremoso fica pronto em poucos minutos e leva cheddar, muçarela e temperos que realçam o sabor

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:30

Mac and cheese
Veja como preparar o tradicional mac and cheese americano em uma única panela Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

O mac and cheese, que significa literalmente “macarrão com queijo”, é um clássico da culinária americana. Nesta versão, a massa fica cremosa e cheia de sabor, com preparo feito em uma única panela e pronto em cerca de 15 minutos.

O segredo dessa receita está na mostarda de Dijon e na pimenta-de-caiena, que ajudam a equilibrar o sabor dos queijos e deixam o resultado ainda mais marcante.

Dicas para preparar o seu mac and cheese perfeito

O ponto do cozimento: Como tudo é feito na mesma panela, fique atento ao líquido. Se o macarrão absorver a água e o leite rapidamente antes de estar cozido, adicione mais duas colheres (sopa) de água quente para garantir que a massa termine de cozinhar sem grudar. por Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock
Outras opções de queijo: Na ausência do cheddar, substitua por ¾ de xícara (chá) de queijo parmesão ralado, mantendo a muçarela para garantir a cremosidade.  por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
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O ponto do cozimento: Como tudo é feito na mesma panela, fique atento ao líquido. Se o macarrão absorver a água e o leite rapidamente antes de estar cozido, adicione mais duas colheres (sopa) de água quente para garantir que a massa termine de cozinhar sem grudar. por Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock

Ingredientes

1½ xícara (chá) de macarrão caracolino;

¾ de xícara (chá) de queijo cheddar inglês ralado;

¾ de xícara (chá) de queijo muçarela ralado;

1 xícara (chá) de leite;

1 xícara (chá) de água;

2 colheres (sopa) de manteiga gelada;

½ colher (chá) de sal;

2 colheres (chá) de mostarda de Dijon;

1 pitada de pimenta-de-caiena;

Noz-moscada ralada na hora a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o macarrão, a água e o leite. Tempere com o sal e leve ao fogo médio.

Quando começar a ferver, após aproximadamente cinco minutos, abaixe o fogo e cozinhe por mais cinco minutos, mexendo de vez em quando. A massa deve ficar cozida, mas ainda deve haver líquido na panela para formar o molho.

Desligue o fogo, acrescente a manteiga e misture por cerca de dois minutos, até que derreta completamente. Esse intervalo ajuda a reduzir a temperatura da massa e evita que o queijo talhe ao ser incorporado.

Em seguida, adicione o cheddar, a muçarela e a mostarda. Tempere com noz-moscada e pimenta-de-caiena. Misture delicadamente até os queijos derreterem e formarem um molho cremoso. Sirva imediatamente.

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Tags:

Receita mac and Cheese

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